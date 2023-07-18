Роспотребнадзор усилил контроль за рейсами из Египта из-за заболевания, похожего на лихорадку денге

В Египте в провинции Кена (600 километров к югу от Каира) зафиксированы случаи неизвестного заболевания. Симптомы заболевания схожи с лихорадкой денге. Об этом сообщает Роспотребнадзор.

— В связи со сложившейся ситуацией в отношении рейсов, прибывающих из Египта, Роспотребнадзором усилен санитарно-карантинный контроль, в том числе с помощью автоматизированной информационной системы «Периметр». Роспотребнадзор осуществляет взаимодействие с египетской стороной и международными организациями для получения дополнительной информации о природе заболевания, рисках его трансграничного распространения и предпринимаемых профилактических и противоэпидемических мерах, — говорится в сообщении.

Роспортреднадзор настоятельно рекомендует в странах, где распространяется этот вирус, носить закрытую одежду, использовать средства для отпугивания насекомых, фумигаторы, сетки для окон и дверей.

Лихорадка Денге (от исп. danguero — денди) характеризуется развитием интоксикации, лихорадки, суставного и геморрагического синдромов. Название «денди» указывает на изменение походки у больных в связи с развитием суставного синдрома.

По возвращении из страны пребывания и в случае ухудшения состояния следует обратиться к врачу, обязательно сообщив ему о месте вашего путешествия.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), за последние десятилетия число случаев лихорадки Денге во всём мире резко возросло. Ежегодно насчитывается примерно 50 млн заболевших, при этом 21 тысяча из них умирает.

Чаще всего инфекционные и паразитарные заболевания передаются через воду, загрязненные и недостаточно обработанные продукты питания, кровососущих насекомых (комаров, блох, слепней, москитов, мошек, клещей и других), при контакте с больным человеком или загрязненным объектом окружающей среды, половым путем.

Напомним, что в 2023 году пять туристов из Новосибирской области заразились лихорадкой Денге, а один турист заразился малярией во время отдыха за рубежом.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске прошел форум по медицинской профилактике.