ФСБ задержали наглого мигранта при попытке подкупить оперативника

Суровое миграционное законодательство не позволяло 30-летнегому мигранту жить в Новосибирске. Более того, мужчину уже выдворяли из России с запретом въезда до 2032 года. Иностранец наотрез отказывался мириться с такой судьбой. Он приобрел себе поддельный паспорт и вернулся в столицу Сибири. Но неожиданный рейд оперативников испортил все его планы. Гость Новосибирска не отчаялся и попытался решить свою проблему с помощью взятки.

— Оперативный работник УФСБ неоднократно предупредил гражданина о незаконности его действий, за которые предусмотрены как административные, так и уголовные наказания. При попытке дачи взятки в размере 80 тысяч рублей сотрудники подразделения собственной безопасности Управления задержали иностранца с поличным, — сообщили в ведомстве.

Следственным Управлением Следственного комитета России по Новосибирской области в отношении взяткодателя возбуждено уголовное дело сразу по двум статьям: «Дача взятки должностному лицу» и «Незаконное пересечение Государственной границы Российской Федерации».

Подозреваемый задержан, в отношении него избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.