Следователи задержали прораба, который допустил гибель 15-летнего альпиниста на стройке в Новосибирске

В трагедии с погибшим на стройке 15-летним подростком появился еще один фигурант. После домашнего ареста индивидуального предпринимателя, 42-летнего руководителя компании «Альп-Фасад», суд рассмотрит ходатайство на прораба второй организации.

— По данным следствия, в рамках заключенного субподрядного договора о выполнении услуг при строительстве многоэтажного здания, расположенного в Заельцовском районе областного центра прораб коммерческой организации и индивидуальный предприниматель допустили к выполнению работ двух несовершеннолетних детей 47-летнего промышленного альпиниста, — сообщили в СУ СК РФ по Новосибирской области.

Напомним, происшествие на строительном объекте произошло 15 июля. Двое подростков, которым отец разрешил забраться на высоту жилого дома для проведения отделочных работ, сорвались вниз. Один из детей погиб, а второй находится в больнице с серьезными травмами.