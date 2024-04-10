Роспотребнадзор запретил пить сырую воду во время паводка в Новосибирской области

Роспотребнадзор Новосибирской области призвал жителей региона отказаться от употребления сырой воды в связи с загрязнением подземных и поверхностных водоемов во время паводка.
Паводковые и талые воды могут также стать причиной распространения острых кишечных инфекций, так как они смывают грязь с дорог и промышленных площадок.
Во избежание негативных последствий, Роспотребнадзор рекомендует отказаться от употребления паводковой воды и воды из родников и колодцев. Водопроводную воду следует кипятить, а фрукты и овощи мыть бутилированной водой или промывать кипятком. На приусадебных участках рекомендуется работать в перчатках.
Ведомство усилило контроль за качеством питьевой воды из источников водоснабжения и разводящей сети.
Ранее редакция сообщала о том, что первые укусы клещей зарегистрированы в Новосибирской области.
Источник фото: Freepik / Автор: Dragana_Gordic
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