Роспотребнадзор запретил пить сырую воду во время паводка в Новосибирской области

Роспотребнадзор Новосибирской области призвал жителей региона отказаться от употребления сырой воды в связи с загрязнением подземных и поверхностных водоемов во время паводка.

Паводковые и талые воды могут также стать причиной распространения острых кишечных инфекций, так как они смывают грязь с дорог и промышленных площадок.

Во избежание негативных последствий, Роспотребнадзор рекомендует отказаться от употребления паводковой воды и воды из родников и колодцев. Водопроводную воду следует кипятить, а фрукты и овощи мыть бутилированной водой или промывать кипятком. На приусадебных участках рекомендуется работать в перчатках.

Ведомство усилило контроль за качеством питьевой воды из источников водоснабжения и разводящей сети.

Ранее редакция сообщала о том, что первые укусы клещей зарегистрированы в Новосибирской области.