11 многоквартирных домов вывели на рынок застройщики в Новосибирской области

Застройщики Новосибирской области продолжают сокращать вывод новых объектов. В марте 2024 года восемь застройщиков вывели на рынок 11 многоквартирных домов. Это 2,98 тыс. квартир совокупной площадью 150 тыс. кв. метров, сообщает Единый ресурс застройщиков (ЕРЗ).

— По сравнению с мартом 2023 года количество выведенных на рынок региона новых объектов уменьшилось на 42% (на рынок было выведено 19 объектов), а относительно февраля оно снизилось на 48% (в прошлом месяце на рынок выведен 21 новый объект), — уточнили в ЕРЗ.

По данным ЕРЗ, по количеству объектов, выведенных на рынок за месяц, Новосибирская область занимает 15‑е место в стране, а по площади новых объектов десятое место. На регион пришлось 2,9% жилья, выведенного на рынок за месяц.

При этом, площадь квартир в выведенных в марте 2024 года увеличилась на 52%, если сравнивать с мартом 2023 года.

Всего за три месяца 2024 года в регионе выведено на рынок 144 объекта или 7,3 тыс. квартир общей площадью 0,36 млн кв. метров. Это на 60% больше, чем за аналогичный период 2023 года.

— В среднем с начала 2024 года на рынок региона ежедневно выводилось 80 квартир, что на 23% меньше, чем в 2023 году, — уточнили в ЕРЗ.

Эксперты уверены, что при сохранении таких темпов всего за год на рынок Новосибирской области будет выведено 29,3 тыс. квартир.

По данным ЕРЗ, лидерами по количеству выведенных многоквартирных домов в регионе являются: СЗ Фадеев (3 объекта) и Энергомонтаж (2 объекта). Остальные застройщики вывели на рынок по одному дому.

По площади новых объектов лидируют ГК СМСС (799 квартир площадью 39,3 тыс. кв. метров), СЗ Фадеев (492 квартиры площадью 25,3 тыс кв. метра) и Энергомонтаж (450 квартир площадью 24,2 тыс кв. метра).

Ранее редакция сообщала, что на студии и однокомнатные квартиры приходятся почти 65% продаж в новостройках Новосибирска.