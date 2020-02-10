В январе потребление электроэнергии в Новосибирской области снизилось на 3,4%

По оперативным данным Филиала АО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистем Новосибирской области, Алтайского края и Республики Алтай» (Новосибирское РДУ), потребление электроэнергии в энергосистеме Новосибирской области за январь 2020 года составило 1608,6 млн кВт•ч, что на 3,4 % меньше объема потребления за январь 2019 года, сообщили в пресс-службе Филиала АО «СО ЕЭС» ОДУ Сибири.

Выработка электроэнергии электростанциями Новосибирской области в январе текущего года составила 1398,6 млн кВт•ч, что на 8,1 % больше, чем за тот же месяц 2019 года. При этом тепловые электростанции (ТЭС) за первый месяц 2020 года выработали 1288,6 млн кВт•ч электроэнергии, что на 6,6 % больше выработки ТЭС за январь 2019 года. Выработка Новосибирской ГЭС за январь составила 110 млн кВт•ч, увеличившись на 29,3 %.

Потребность в электроэнергии энергосистемы Новосибирской области покрывалась, в том числе, за счет перетока из смежных энергосистем. Прием электроэнергии по межсистемным и межгосударственным линиям электропередачи за январь 2020 года составил 210 млн кВт•ч.

Как пояснил директор Новосибирского РДУ Дмитрий Махиборода, снижение объема потребления электроэнергии в энергосистеме Новосибирской области в январе 2020 года обусловлено более высокой температурой воздуха (среднемесячная температура в январе 2020 года на 4,2 °С выше температуры января прошлого года), увеличение выработки Новосибирской ГЭС в январе 2020 связано с большим расходом воды через гидроагрегаты при большей приточности воды в Новосибирское водохранилище по сравнению с январем 2019 года.

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