Росреестр ищет «застройщиков» Первомайского сквера

Мэрия Новосибирска обратилась в Росреестр по поводу появления информации о застройке городских парков и лесов после принятия генплана. Как рассказал в рамках пресс-конференции глава города Анатолий Локоть, данная информация появилась за несколько дней до сессии горсовета.

— При этом ни одного документа, подтверждающего данный посыл не было предъявлено, — говорит мэр. — Но информация была подхвачена и стала «гулять» в информационном поле. Еще раз хочу подтвердить: ни один из документов градостроительного регулирования не допускает капитального строительства в скверах и парках. В документах закреплено рекреационное назначение этих территорий и, в частности, Первомайского сквера. Сейчас по нашему обращению Росреестр выясняет причины, из-за которых такая информация появилась на публичной кадастровой карте.

Что касается кадастровой карты, то, как следует из ее скриншота, сделанного и размещенного на странице общественника Евгения Митрофанова в соцсети 20 марта, территория зеленой зоны в центре Новосибирска обозначена как «земельный участок, занимаемый сквером «Первомайский», а ее разрешенное использование — «для объектов общественно-делового назначения».

— Для вице-мэра города Новосибирска Кондратьева делаю скрин с публичной кадастровой карты, — поясняет публикацию общественник.

По словам главы города, случай с кадастровой картой — это не первая попытка «вброса» относительно деятельности руководства муниципалитета.

— Попытки дезинформировать время от времени возникают, — рассказывает Анатолий Локоть. — Качество генерального плана не вызывает никаких сомнений. Это подтверждают и экспертные оценки, и высказывания общественников.

Напомним, что новый генплан был принят сессией горсовета Новосибирска 24 марта. Ранее ряд депутатов высказывал опасения, что новая редакция документа даст возможность застройки на территориях зеленых зон их округов.