Снег в Новосибирске все-таки уберут в режиме ЧС

В мэрии Новосибирска готовятся документы по введению в городе режима ЧС, в рамках которого в муниципалитете будет проходить уборка снега и другие противопаводковые мероприятия. Об этом глава города Анатолий Локоть сообщил в ходе еженедельной пресс-конференции. Однако в чрезвычайном режиме снег будет вывозиться не везде.

— У нас около 200 мест, находящихся в низменности, — говорит мэр. — Вероятность подтопления там велика. Сегодня готовятся документы, и в ближайшие два дня будет принято соответствующее решение. Режим ЧС облегчает ситуацию, позволяя избежать конкурсной процедуры, предусмотренной 44-ФЗ, чтобы оперативно применять предусмотренные в резервном фонде деньги для ликвидации опасности подтопления.

Стоит отметить, что о режиме ЧС речь шла и на состоявшейся накануне сессии горсовета Новосибирска. Депутаты от фракции «Единая Россия» подготовили обращение по этому поводу к главе города.

— Мы считаем, что ситуация по вывозу снега (с учетом тех осадков, которые еще предполагаются) чрезвычайная, — обратился к мэру от имени однопартийцев председатель комиссии по городскому хозяйству Игорь Кудин. — Поэтому предлагаем ввести режим ЧС и для этого направить деньги. Просил бы вас, Дмитрий Владимирович (Асанцев, председатель горсовета. — Ред.) обратиться к мэру письменно, чтобы зафиксировать наше обращение.

По мнению главы города, необходимости убирать снег в режиме ЧС на территории всего Новосибирска нет.

— Магистрали Новосибирска сегодня не вызывают нареканий, — говорит Анатолий Локоть. — Объективно говоря, количество обращений в этом году меньше, чем в прошлом. Это оценка новосибирцев. Сегодня наибольшее количество замечаний связано с придомовой территорией. Противопаводковые мероприятия должны выполняться в том числе и управляющими организациями.

Кроме того, по информации мэрии Новосибирска, каждому району было выделено около 1 млн рублей на снегоуборочные мероприятия в штатном режиме.

Напомним, что в наибольшей зоне риска подтопления паводковыми водами сегодня находятся территории дачных обществ, расположенных в пойме Оби в Первомайском и Советском районах города.