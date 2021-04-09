Росреестр может закрыть водоемы от граждан

Росреестр подготовил поправки в Земельный кодекс РФ, предлагающие разрешить приватизацию земельных участков, находящихся во втором поясе водоохранной зоны. В настоящее время первые два пояса — под запретом приватизации. По словам депутата Госдумы от Новосибирской области Веры Ганзя, документ Росреестра она еще основательно не изучала, однако, по ее наблюдениям, на федеральном уровне уже не первый год реализуется тенденция передачи объектов, находящихся в федеральной собственности, в частные руки.

— Это логичное продолжение деятельности Государственной Думы, направленное на укрепление частной собственности на землю, — говорит собеседник Infopro54. — Больше 150 млн км — это прибрежные зоны в РФ (реки, озера, моря). Уже сегодня атрибут нашей жизни — это высоченный забор. Этими заборами будут обнесены все прибрежные зоны. Наиболее состоятельные люди выкупят участки у водоемов. А рядовой гражданин не сможет подойти близко к берегу. Эта инициатива — лоббирование частных интересов. Тем более сейчас, когда в составе России Крым. Представляете, какое там золотое дно? Уже сегодня Крым рвут на части, кому-то очень хочется заполучить большой кусок Черноморского побережья.

Как рассказывает депутат, за заборами, препятствующими доступу людей к воде, в настоящее время ездить в Крым необязательно. Примеров достаточно и в Новосибирской области.

— У нас есть село Белово на Чанах, — рассказывает Вера Ганзя. — Там местные барабинские нувориши поставили прямо на побережье свои дачи. Сплошь идут заборы, к берегу озера сложно пройти. И таких случаев полно. Пока их пытаются оспорить в суде, но скоро и оспаривать нечего станет. Кроме того, приватизация земли априори связана с криминализацией. Криминал будет всячески пытаться тех людей, которые давно живут на побережье водоема, выживать оттуда. К этому тоже может прийти. Будем детально рассматривать каждый пункт, каждую статью этого изменения.

Подобных примеров достаточно и у общественника Евгения Митрофанова. По его словам, эпизоды «захвата» береговой линии заборами можно наблюдать практически на всех знаковых водоемах Новосибирской области. В частности, ранее с подачи общественника в поле зрения прокуратуры Новосибирского района попала компания ООО «Энергомонтаж». Ведомство установило факт неправомерного занятия пруда на реке Ельцовка и, вопреки законодательству, ограничению доступа людей к водоему.

— Доступ к береговой полосе ограничен, пользоваться береговой полосой с целью передвижения и пребывания около водного объекта, в том числе для осуществления рыболовства и причаливания к берегу, невозможно, — сообщало ведомство. — Несоблюдение обеспечения свободного доступа граждан к водному объекту общего пользования и его береговой полосе образуют состав административного нарушения, предусмотренного КоАП РФ.

Кроме того, общественники неоднократно сообщали, что у высокопоставленных чиновников и депутатов Новосибирской области есть коттеджи на берегу Обского моря, в том числе в районе Бердска, а также на берегу Оби. Судя по публикациям на бердских новостных сайтах, проблемы с доступом населения на берег вблизи этих коттеджей возникают постоянно. До внесения изменений в Земельный кодекс РФ.

Впрочем, президент ГК SKY Group Владимир Литвинов считает, что принципиальных изменений ни для участников строительного рынка, ни для граждан предложение Росреестра не повлечет.

— Пытаются узаконить то, что настроили возле воды, — говорит застройщик в комментарии Infopro54. — Какие-то нормы для прохода людей к воде, может быть, и пропишут. Но это будет как резервация для индейцев. Да и новые нормы у нас в области возле каких водоемов вводить? Все уже попилено. Участки у воды, конечно, еще остались. Но такие, что там никто строить не будет. Все, что было лакомое, уже разобрали.

Однако у возможной приватизации второго пояса водоохранной зоны могут быть и плюсы, в том числе для граждан.

— Я бы выделил такой аспект, как благоустройство территории, в первую очередь для граждан, проживающих ближе к воде, — считает руководитель совета Ассоциации строительных организаций Новосибирской области Максим Федорченко. — Это будет позитивно. Застройщик сделает качественное благоустройство. Доступ к воде никому ограничиваться не будет. Главное, чтобы участки не попали в руки недобросовестной компании. Муниципалитет должен следить за этим, чтобы участки перешли компаниям, которые сделают берега благоустроенными. Это нужно развивать комплексно: должна появиться зелень, при необходимости следует провести мероприятия по берегоукреплению.

Согласно ст. 65 Земельного кодекса РФ, водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии (границам водного объекта) морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира. В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности. В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. Выбор типа сооружения, обеспечивающего охрану водного объекта от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, осуществляется с учетом необходимости соблюдения установленных в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов.