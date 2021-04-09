Потребление электроэнергии в объединенной энергосистеме Сибири увеличилось на 3,4 %

По оперативным данным Филиала АО «СО ЕЭС» «Объединенное диспетчерское управление энергосистемы Сибири» (ОДУ Сибири), потребление электроэнергии в ОЭС Сибири в марте составило 19 538,8 млн кВт•ч. Электростанции выработали 19 388,4 млн кВт•ч, что на 3,6 % больше, чем в марте 2020 года.

— Основную нагрузку по обеспечению спроса на электроэнергию в ОЭС Сибири в марте 2021 года несли гидроэлектростанции (ГЭС), выработка которых составила 10 402,6 млн кВт•ч, что на 12,2 % больше, чем в марте 2020 года. Электростанции Новосибирской области выработали 1243,8 млн кВт•ч, что на 9,3 % больше, чем в марте 2020 года. Выработка тепловых электростанций (ТЭС) и электростанций промышленных предприятий Сибири за третий месяц 2021 года составила 8 947,2 млн кВт•ч (на 4,9 % меньше, чем за март 2020 года), солнечных электростанций (СЭС) — 38,6 млн кВт•ч, (на 33,0 % больше, чем за март 2020 года). Тепловые электростанции (ТЭС) Новосибирской области в марте 2021 года выработали 1136,7 млн кВт•ч электроэнергии, что на 10,2 % больше объема выработки в марте 2020 года. Максимум потребления мощности в ОЭС Сибири в марте 2021 года зафиксирован 1 марта, — рассказали в компании.

Рост выработки ГЭС в марте 2021 года по сравнению с аналогичным периодом 2020 года обусловлено увеличением пропуска воды через гидроагрегаты ГЭС Ангаро-Енисейского каскада.

—Увеличение объема потребления электроэнергии в энергосистеме Новосибирской области в марте было обусловлено климатическими условиями — температура воздуха на территории Новосибирской энергосистемы в марте была на 2,4 °С ниже аналогичного показателя 2020 года, а также тем, что в это время в прошлом году в стране были объявлены нерабочие дни (с 28.03.2020 по 30.04.2020), а в регионе приняты карантинные меры из-за пандемии COVID-19, — пояснили в компании.

С начала 2021 года потребление электроэнергии в ОЭС Сибири составило 59 477,5 млн кВт•ч, что на 2,9 % больше показателя января – марта 2020 года, по энергосистеме Новосибирской области — 4977,5 млн кВт•ч, что на 7,9 % больше, чем в минувшем году.

Потребность в электроэнергии на территории энергосистемы Новосибирской области покрывалась, в том числе, за счет перетока из смежных энергосистем. В марте 2021 года величина перетока в энергосистему Новосибирской области составила 371,8 млн кВт•ч, всего с начала года — 999,1 млн кВт•ч.