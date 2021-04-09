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СГК вложит в ремонт энергоблока Новосибирской ТЭЦ-5 около 200 млн рублей

  • 09/04/2021, 11:00
На ТЭЦ-5 началась реализация самого крупного проекта ремонтной программы этого года на станциях Новосибирска.

В ближайшие три месяца специалисты проведут капитальный ремонт энергоблока №4. Экологический эффект мероприятий специалисты определят по завершении проекта.

С начала апреля на ТЭЦ-5 приступили к ремонту энергоблока, в составе которого котел, турбина и генератор. Мощность блока составляет 200 МВт — это 17% суммарной мощности ТЭЦ-5. Последний раз энергоблок №4 проходил капремонт 5 лет назад, сейчас требуется обновить часть оборудования в котле и турбине. Плановая стоимость мероприятий — 199,4 млн рублей.

«Ремонт увеличит эффективность работы основного оборудования. Для котла — повысит коэффициент полезного действия (КПД) до нормы, для турбины — снизит удельный расход тепла. Мероприятия позволят уменьшить затраты условного топлива, а значит, и выбросов; насколько — специалисты определят по завершении ремонта», — рассказал заместитель главного инженера по эксплуатации Новосибирской ТЭЦ-5 Федор Ефремов.

В прошлом году ремонт энергоблока №3 аналогичной мощности позволил ТЭЦ-5 уменьшить выбросы в атмосферу на 300 тонн в год.

Работы проводит персонал самой станции, а также ключевого подрядчика СГК — компании «Сибирьэнергоремонт».

Специалисты заменят 124 тонны поверхностей нагрева котла, через которые происходит передача тепла пару от сгораемого угля. Это около 20% от общего объема поверхностей нагрева — 687 тонн, запланированных к замене в этом году на станциях СГК в Новосибирской области.

Хотя энергоблок выведен в ремонт, недостатка мощности не возникло, и загрузки резервного оборудования не потребовалась. Весной снижена требуемая от станции тепловая мощность; кроме того, нет запроса на подключение дополнительных мощностей от Системного оператора на рынке электрической энергии и мощности.

В целом в капитальный ремонт оборудования ТЭЦ-5 — крупнейшей станции Новосибирска — СГК вложит в этом году 784 млн рублей.

Стоимость ремонтной программы на всех пяти ТЭЦ СГК в Новосибирской области составляет в 2021 году 2 млрд 239 млн рублей, что выше факта 2020 года на 251 млн рублей. СГК планирует выполнить капитальные и средние ремонты на 18 единицах основного оборудования ТЭЦ:

  • 4 котлоагрегатах суммарной паропроизводительностью 1 330 т/час,
  • 7 турбоагрегатах установленной мощностью 435,5 МВт,
  • 7 турбогенераторах мощностью 512,3 МВт.

Фото с сайта СГК

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Регионы: Новосибирск

Теги : тепло СГК долг


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