Россельхознадзор оформил на экспорт 51 партию животноводческих грузов

С начала 2020 года под контролем инспекторов управления Россельхознадзора по Новосибирской области была оформлена на экспорт 51 партия животноводческих грузов — 853,5 тонны продукции и 289,8 тысяч инкубационных куриных яиц. Грузы направлялись в Китай, Монголию, Литву, Германию, Францию, Чехию, Италию, Данию, Узбекистан и Таджикистан посредством железнодорожного, автомобильного и авиатранспорта, сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Новосибирской области.

Так, 289,8 тысяч инкубационных яиц, 69,7 тонны кормов и 19,2 тонны свиных полуфабрикатов отправлены в Монголию; 144 тонны куриных крыльев и лапок, 22,42 тонны мороженого и 18 тонн мороженой рыбы — в Китайскую Народную Республику; 231,5 тонны рыбопродукции, 30,5 тонны гаммаруса, 22,7 тонны пухо-перового сырья и 1,2 тонны прочей готовой продукции — в страны Европейского союза; 294,3 тонны рыбопродукции — в Узбекистан и Таджикистан.

В том числе, впервые новосибирскими организациями были оформлены экспортные поставки 18 тонн карася в Китайскую Народную Республику, а также 19,2 тонны свиных полуфабрикатов и шпика в Монголию.

Отмечается, что в сравнении с прошлым годом объемы и география поставок изменились незначительно. Так, общий объем экспорта животноводческих грузов за аналогичный период 2019 года составил 987,17 тонн. При этом основную долю поставок и в текущем, и в 2019 году составляют партии рыбопродукции – 543,8 и 523,8 тонн соответственно.

Все экспортированные партии грузов соответствовали требованиям стран – импортеров. Особое внимание при подготовке к экспортным поставкам уделяется обеспечению лабораторного контроля по показателям качества и безопасности вырабатываемой продукции животного происхождения.

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