В Новосибирске утвержден план первоочередных мероприятий по поддержке экономики

В Новосибирской области утвержден план первоочередных мероприятий по обеспечению поддержки региональной экономики в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

— Этот антикризисный план — результат совместных действий коллег из правительства, представителей бизнеса и промышленности региона. Благодаря конструктивной работе за короткий срок нам удалось разработать перечень мероприятий, которые помогут поддержать те сферы и отрасли экономики, которые больше всего пострадали в условиях введения ограничений. Важный принцип плана — не распылять ресурсы, а целенаправленно помочь в первую очередь тем, кто сегодня оказался в максимально непростых условиях. Уверен, что наши региональные меры органично дополнят мероприятия по защите экономики, утвержденные на федеральном уровне, — отметил губернатор Андрей Травников.

Губернатор подчеркнул, что поддержку в первую очередь будут получать те предприятия и организации, которые не станут увольнять людей в сложных экономических условиях. Проработаны вопросы расширения программ Фонда поддержки малого и среднего предпринимательства и Фонда микрофинансирования Новосибирской области. До 1 октября текущего года предусмотрено введение отсрочки уплаты арендных платежей для арендаторов государственного и муниципального имущества, включая земельные ресурсы.

Ряд мероприятия плана посвящён поддержке занятости в Новосибирской области. До конца года оставшиеся без работы новосибирцы могут пройти профессиональное обучение, получить дополнительное профобразование. Подобная мера поддержки предусмотрена и для женщин с детьми дошкольного возраста, а также для жителей региона в возрасте 50 лет и старше.

Также утвержден перечень поручений по проработке дополнительных мер поддержки наиболее пострадавших отраслей.

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