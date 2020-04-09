В Новосибирской области пять новых пациентов с коронавирусом за сутки

По данным оперативного штаба на 11 утра 9 апреля в Новосибирской области зафиксировано 5 новых случаев заражения COVID-19, сообщили в пресс-службе.

— Пациенты – две женщины и трое мужчин. Женщины – члены семьи пациента с ранее подтвержденным диагнозом. Один из мужчин был Таиланде, второй недавно вернулся из Турции через Москву, третий прилетел из Москвы. Круг их контактов установлен, включая пассажиров рейсов, которыми прибыли в Новосибирск пациенты. Специалисты Роспотребнадзора, полиция и медики связываются со всеми, чтобы взять под медицинское наблюдение и сделать тесты на коронавирус, — говорится в сообщении.

В детскую больницу №3 за сутки детей с подозрением на коронавирус не госпитализировали. Выписали троих пациентов. Всего в ДГКБ №3 находятся 12 детей с подозрением на COVID-19. Положительных результатов теста на коронавирус у детей нет.

В инфекционную больницу №1 Новосибирска по состоянию на утро 9 апреля госпитализировано 42 пациента с подозрением на коронавирусную инфекцию, из них 11 человек с подтвержденным диагнозом. 7 пациентов здоровы и выписаны из стационара.

Таким образом, количество пациентов с подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция» в Новосибирской области достигло 18.

Пути заражения: 3 человека прилетели из Москвы, 3 – близкие контакты с инфицированными родственниками, 2 – Великобритания, 2 – Таиланд, 1 – Швейцария, 1 – ОАЭ, 1 – Франция, 1 – Италия, 1 – Турция, 1 – Германия, 1 – Италия, Франция, Швейцария. Нидерланды, 1 – не выезжал из Новосибирска, с ранее выявленными пациентами не контактировал.

Фото с сайта оперштаба