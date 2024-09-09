«Россети» направят более 6,6 млрд рублей на развитие электросетевого комплекса Новосибирской области в 2024 году

В 2023 году Группа «Россети» существенно расширила присутствие в Новосибирской области. В управлении группы сейчас находятся 67,7 тыс. км линий электропередачи и подстанции общей мощностью 15,7 тыс. МВА, в том числе объекты «Россети Новосибирск» (АО «РЭС»). С момента консолидации был проведен детальный анализ активов, определены ключевые задачи по модернизации и развитию инфраструктуры.

Андрей Травников напомнил, в Новосибирской области была сохранена значительная консолидация активов в электросетевом хозяйстве:

«И второе – здесь утвердились достаточно конструктивные взаимоотношения между органами власти, электросетевыми и сбытовыми компаниями и регулятором. Именно с целью сохранения и консолидации этих взаимоотношений я активно поддержал идею «Россетей» по приобретению активов в 2018-2019 годах. За эти годы, в том числе за последние два года проделана большая работа в части устранения дефицита в большинстве центров питания. Экономика Новосибирской области развивается, запрос на мощности присутствует постоянно, но, тем не менее, острота проблемы именно по дефициту снята. Электросетевое хозяйство Новосибирской области находится в хорошем состоянии и в надёжных руках. Мы готовы совместно его развивать», – отметил Губернатор. «Расширение присутствия означает в первую очередь рост ответственности за электроснабжение Новосибирской области. Это особенно важно, учитывая значение региона, его научный потенциал. Планируем сохранить на высоком уровне инвестиции – в этом году направим на модернизацию и развитие сетевой инфраструктуры более 6,6 млрд рублей. Увеличили до 2,7 млрд рублей объем ремонтной программы, от которой напрямую зависит готовность энергообъектов к предстоящей зиме», – подчеркнул Андрей Рюмин.

Он отметил, что работа идет в соответствии с графиком. Необходимые запасы оборудования и материалов уже сформированы на 100%. Подготовлены аварийно-восстановительные бригады, резервные источники электроснабжения.

Говоря об инвестпрограмме, Андрей Рюмин выделил проекты в Новосибирской агломерации. Один из приоритетов – электроснабжение уникального научного комплекса СКИФ в наукограде Кольцово. Завершено строительство подстанции 110 кВ «Залив», которая обеспечивает мощностью потребителей на юго-западе Новосибирска и в ближайших населенных пунктах. Также «Россети» приступили к созданию сетевой инфраструктуры для микрорайона «Клюквенный», где планируется ввод миллиона квадратных метров жилья.

На перспективу «Россети» планируют крупные проекты в магистральном комплексе. Будет проведена модернизация подстанций 220 кВ «Отрадная», 500 кВ «Заря» и «Барабинская». Это ключевые питающие центры региональной энергосистемы. Кроме того, «Барабинская» входит в состав энерготранзита в Омскую область.

В ходе рабочей поездки Андрей Рюмин также посетил центральный офис «Россети Новосибирск», где провел совещание с руководством компании.