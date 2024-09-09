Прокуратура добилась обустройства мусорных контейнеров в поселке Новосибирской области

По иску прокурора суд потребовал от муниципалитета оборудовать более 50 площадок для сбора мусора.
Прокуратура выяснила, что в посёлке Дорогино более 50 площадок для сбора мусора не соответствуют нормам: на них нет твёрдого асфальтового покрытия и ограждений, которые не давали бы отходам распространяться за пределы площадки.
Исправлять нарушение местные власти не торопились.
– В защиту прав граждан прокурор обратился в суд с иском, по результатам рассмотрения которого, суд обязал муниципалитет обеспечить обустройство контейнерных площадок для сбора ТКО, – говорится в сообщении прокуратура Новосибирской области.
Прокуратура будет контролировать исполнение этого решения.
Ранее редакция сообщала о том, что перевозчики не довозят мусор до полигона в Колыванском районе.
Источник фото: предоставлено пресс-службой прокуратуры Новосибирской области.
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