Прокуратура добилась обустройства мусорных контейнеров в поселке Новосибирской области

По иску прокурора суд потребовал от муниципалитета оборудовать более 50 площадок для сбора мусора.

Прокуратура выяснила, что в посёлке Дорогино более 50 площадок для сбора мусора не соответствуют нормам: на них нет твёрдого асфальтового покрытия и ограждений, которые не давали бы отходам распространяться за пределы площадки.

Исправлять нарушение местные власти не торопились.

– В защиту прав граждан прокурор обратился в суд с иском, по результатам рассмотрения которого, суд обязал муниципалитет обеспечить обустройство контейнерных площадок для сбора ТКО, – говорится в сообщении прокуратура Новосибирской области.

Прокуратура будет контролировать исполнение этого решения.

Ранее редакция сообщала о том, что перевозчики не довозят мусор до полигона в Колыванском районе.