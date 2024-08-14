«Россети Новосибирск» завершают прокладку питающих линий для микрорайона «Клюквенный»

«Россети Новосибирск» (АО «РЭС») для обеспечения электроснабжения I очереди строительства крупного проекта комплексного развития территории «Клюквенный» уже проложили порядка 20 км питающих кабельных линий электропередачи 10 кВ и приступили к выполнению работ по строительству распределительных пунктов.

«В настоящий момент мощность присоединения всей площадки по заключенным договорам составляет 17,2 МВт», – уточнил директор по технологическим присоединениям сетевой организации Алексей Гвоздев.

Следующим этапом планируется выполнение реконструкции высоковольтной подстанции 110 кВ «Солнечная» с заменых силовых трансформаторов на более мощные (40 МВА вместо 25 МВА) со строительством нового дополнительного закрытого распределительного устройства 10 кВ в рамках инвестиционной программы АО «РЭС», а также установке порядка 20 трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ. Данные работы полностью синхронизированы с началом выполнения работ застройщиков на участках микрорайона.

Согласно плану, площадь будущего микрорайона составит 207 гектаров, на 98 гектарах будет возведено примерно 1 миллион квадратных метров жилья для 35 000 новоселов. Помимо жилья в «Клюквенном» предполагается разместить три школы, пять детских садов, поликлинику с подстанцией скорой помощи, крупные спортивные и торговые центры, парки отдыха и зеленые зоны.

По словам генерального директора оператора проекта – акционерного общества «Агентство развития жилищного строительства Новосибирской области» (АО «АРЖС») Ашота Рафаеляна, первые 6 жилых домов будут построены уже в 2026 году.

Первый заместитель министра строительства Новосибирской области Дмитрий Тимонов отметил: «Оператором проекта АО «АРЖС» заключены все необходимые договоры с сетевыми организациями, которые уже сегодня осуществляют строительство инженерных сетей до границы микрорайона и обеспечивают поставку энергоресурсов. Это результат плодотворной работы с нашими постоянными партнерами, основными ресурсоснабжающими организациями – МУП «Горводоканал», СГК и «Россети Новосибирск».

Планы развития территории уже сейчас подразумевают дополнительную потребность порядка 15 МВт на остальные этапы строительства. В ближайшей перспективе энергетики и оператор проекта заключат соответствующие договоры технологического присоединения к электросетям «Россети Новосибирск».