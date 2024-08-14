Центральный пляж Академгородка все-таки передадут Новосибирску

На заседании президиума координационного совета Новосибирского научного центра под председательством губернатора Андрея Травникова принято принципиальное решение о передаче Центрального пляжа Академгородка городу.

— Процессы запущены, будем создавать рабочую группу по формату передачи. Прорабатывается механизм передачи территории в муниципальную собственность, —сообщил мэр Максим Кудрявцев.

Напомним, процесс передачи начался в 2021 году с предварительного соглашения между Сибирским отделением РАН и мэрией Новосибирска, согласно которому пляж должен быть предоставлен в безвозмездное пользование муниципальному автономному учреждению «Дирекция городских парков», а в дальнейшем передан из федеральной собственности в муниципальную.

Однако муниципалитет это не устроило.

— Мэрия города Новосибирска готова взять территорию в пользование при условии последующей передачи имущества из федеральной собственности в муниципальную. При других условиях вложение средств в содержание и развитие этой территории будет нецелесообразно, — пояснили в пресс-службе.

Дизайн-проект благоустройства пляжа был разработан еще летом 2022 года. В его разработку вкладывалась инициативная группа — предприниматели из Академгородка. Разработкой проекта обустройства Центрального пляжа занимается архитектурная мастерская «АдаптикА». До 2024 года арендатором пляжа является ООО «Сан-Сити».

Ранее редакция сообщала о том, что территорию городского пляжа «Наутилус» вернут Новосибирску.