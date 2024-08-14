Почти 2700 жалоб на финансовые организации направили в Банк России жители Новосибирской области

В 2024 года новосибирцы реже жаловались на финансовые организации по сравнению с прошлым годом. За первые шесть месяцев в Банк России направлено 2666 жалоб от новосибирцев, что на 20% меньше аналогичного периода 2023 года. При этом, количество жалоб на микрофинансовые организации и страховые компании сократилось более чем в два раза.

Больше всего жалоб поступило от новосибирцев на банки (1614 обращений). Это связано с тем, что люди взаимодействуют с банками чаще других участников финансового рынка.

— Каждое третье касалось кредитования, хотя их было меньше на 17%, чем за аналогичный период 2023 года. Реже стали жаловаться и на проблемы с возвратом задолженности. У жителей Новосибирской области также возникали вопросы по поводу вкладов, открытия и закрытия счетов, получения банковских карт, а также качества обслуживания в офисах и работы мобильных приложений, — рассказали в Сибирском ГУ Банка России.

На микрофинансовые организации жители региона пожаловались 271 раз. Чаще всего я новосибирцы просили проверить задолженность и начисление процентов и штрафов, разъяснить процедуру погашения долга, а также обратить внимание на корректность процедуры оформления микрозайма.

Среди жалоб на страховые компании, преобладают обращения по ОСАГО, хотя таких обращений стало почти в 4 раза меньше. Значительно сократилось число жалоб на неверное применение КБМ и отказ в продаже полиса «автогражданки». Всего на действия страховых компаний в первом полугодии поступило 213 жалоб.

Жалобы на остальных участников финансового рынка были единичными.

— Уже несколько месяцев подряд устойчиво снижается количество жалоб на недобросовестные практики. Так, число жалоб на навязывание дополнительных услуг сократилось более чем в два раза – поступило 56 таких сигналов от жителей региона. И ни одного сообщения о мисселинге, хотя в первом полугодии прошлого года было 30 таких жалоб, — отметила первый заместитель начальника Сибирского ГУ Банка России Марина Асаралиева.

Напомним, в Новосибирской области сокращается количество кредитов под залог имущества. По данным Объединенного кредитного бюро, в июне 2024 года жители региона оформили 147 залоговых кредитов на общую сумму 242,45 млн рублей. За месяц количество кредитов сократилось на 40% (в мае выдано 245 кредитов), а объем кредитования — на 36% (в мае он составил 378,4 млн рублей).

Ранее редакция сообщала, что более 40% новосибирцев переплачивают за ОСАГО из-за мошенников.