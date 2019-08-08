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Российские аграрии включаются в борьбу за многомиллиардный китайский рынок сои

  • 08/08/2019, 11:47
Клиенты всех 66 региональных филиалов Россельхозбанка получили возможность экспортировать соевые бобы в Китайскую Народную Республику.

Это стало возможным благодаря решению властей КНР разрешить импорт сои, выращенной во всех регионах России и предназначенной для переработки. Импортируемая из РФ соя может перевозиться автомобильным, водным, железнодорожным и воздушным транспортом.                                                                     Россельхозбанк

«Решение открыть границу для всей российской сои – мощный импульс для российского АПК. Доступ к крупнейшему в мире рынку сбыта соевых бобов откроет перед аграриями новые перспективы и станет стимулом для привлечения инвестиций в отрасль. Уже реализованные при поддержке Россельхозбанка инвестиционные проекты с производителями и экспортерами сои позволили нам накопить значительный опыт, и мы готовы делиться экспертизой с предприятиями, которые планируют заняться этой бобовой культурой», – заявил Первый заместитель Председателя Правления АО «Россельхозбанк» Кирилл Лёвин.

Потребление сои в Китае растет, и своего сырья стране не хватает: США до введения 25%-ых пошлин ежегодно экспортировали в Поднебесную 70 млн тонн бобовой культуры. Теперь место США заняла Бразилия, способная поставить в сезон 60 млн тонн – это около половины всего китайского импорта. Еще около 5% приходится на Аргентину. Доля России пока невелика – около 1%, и это означает огромный потенциал для роста.

Россельхозбанк активно поддерживает экспортеров и переработчиков сои как на Дальнем Востоке – в Амурской области, Приморском и Хабаровском краях, так в других регионах страны: Белгородской, Владимирской, Калининградской, Курской областях. Так, в Хабаровском крае один из крупнейших экспортеров бобовой культуры ЗАО «Соя» сотрудничает с РСХБ с 2008 года. При поддержке Банка предприятие увеличило производственные мощности, что позволило ему нарастить объемы выпуска переработанной продукции и заключить новый контракт на поставку соевого прессового масла в Китай. В Курской области ГК «Содружество» в партнерстве с Россельхозбанком построит завод по переработке масличных культур, в том числе сои, общей мощностью свыше 1 млн тонн в год. Стоимость проекта оценивается в 20 млрд рублей и предполагает создание около 450 новых рабочих мест.

Китайская Народная Республика является основным покупателем российской сои. В Министерстве сельского хозяйства РФ планируют к 2024 году увеличить производство сои на 75% – до 7,2 млн тонн. Ранее поставками соевых бобов в КНР занимались в основном сельскохозяйственные предприятия Дальневосточного федерального округа. Решение Китая допустить импорт сои из всех регионов России позволит и другим отечественным аграриям побороться за многомиллиардный китайский рынок, чтобы достигнуть поставленных Минсельхозом показателей.

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков. 

Фото предоставлено пресс-службой банка

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