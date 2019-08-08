Губернатор Новосибирской области поблагодарил коллектив АО «РЭС»

В письме глава региона поблагодарил коллектив АО «РЭС» за успехи, достигнутые в улучшении показателей Новосибирской области в Национальном рейтинге
состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации по разделу «Эффективность процедур по подключению электроэнергии».
Ранее в Новосибирске состоялось заседание Регионального совета по инвестициям, на котором губернатор сообщил, что в 2019 году Новосибирской области удалось удержать позиции в ТОП-20 Национального рейтинга состояния инвестиционного климата, составленного агентством стратегических инициатив (АСИ), благодаря положительной динамике по ряду показателей. В частности, глава региона отметил сокращение сроков по подключению к электросетям
.
Стоит отметить, что результаты деятельности АО «РЭС» по технологическому присоединению, в том числе и в части сокращения сроков, были неоднократноотмечены со стороны органов власти
, а также непосредственно клиентами компании
.
Учитывая высокую значимость подключения к энергоресурсам для развития инфраструктуры и повышения инвестиционной привлекательности региона, в АО «РЭС» продолжат реализацию различных мероприятий для повышения доступности и сокращения сроков получения услуги по технологическому присоединению энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии к электрическим сетям.
Фото предоставлено пресс-службой компании