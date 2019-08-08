Рекламодателям
 
ПроЗдоровье
ПроНедвижимость
спецПРОекты

Губернатор Новосибирской области поблагодарил коллектив АО «РЭС»

  • 08/08/2019, 11:16
В начале августа акционерному обществу «Региональные электрические сети» было вручено «Благодарственное письмо» Губернатора Новосибирской области.
В письме глава региона поблагодарил коллектив АО «РЭС» за успехи, достигнутые в улучшении показателей Новосибирской области в Национальном рейтинге   Губернатор Новосибирской области поблагодарил коллектив АО «РЭС»
состояния  инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации по разделу «Эффективность процедур по подключению электроэнергии».
Ранее в Новосибирске состоялось заседание Регионального совета по инвестициям, на котором губернатор сообщил, что в 2019 году Новосибирской области удалось удержать позиции в ТОП-20 Национального рейтинга состояния инвестиционного климата, составленного агентством стратегических инициатив (АСИ), благодаря положительной динамике по ряду показателей. В частности, глава региона отметил сокращение сроков по подключению к электросетям.
Стоит отметить, что результаты деятельности АО «РЭС» по технологическому присоединению, в том числе и в части сокращения сроков, были неоднократноотмечены со стороны органов власти, а также непосредственно клиентами компании.
Учитывая высокую значимость подключения к энергоресурсам для развития инфраструктуры и повышения инвестиционной привлекательности региона, в АО «РЭС» продолжат реализацию различных мероприятий для повышения доступности и сокращения сроков получения услуги по технологическому присоединению энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии к электрическим сетям.
Фото предоставлено пресс-службой компании

Популярное с сайта

«Лантан» получил добро на МИП в Линево

«Лантан» получил добро на МИП в Линево

07/08/2019, 13:06
Инвесторы планировали выйти на площадку в ТОСЭР в 2019 году.
«НЗИВ» увеличивает ассортимент гражданской продукции

«НЗИВ» увеличивает ассортимент гражданской продукции

07/08/2019, 11:41
Завод закупает оборудование для наращивания производства изделий из пластмасс.

В Новосибирске возводится дом клубного семейного формата

07/08/2019, 10:10
Об успешности и востребованности проектов ГК «Расцветай» цифры говорят сами за себя. Почти за год застройщик в 2,5 раза увеличил долю своего присутствия на рынке: с 1,95 % до 5,34%*. 

Актуальный разговор

Профессионализм — это точность понимания своих задач

Профессионализм — это точность понимания своих задач

Все материалы
Новости

Желающих реконструировать ВПП в «Толмачево» снова не нашлось

08/08/2019, 11:07

В Новосибирске пройдет «FASHIONSTAR-Сибирь»

07/08/2019, 16:43

Сотрудникам сибирских компаний не хватает «цифровой культуры»

07/08/2019, 16:27

Ученые Института теплофизики экспериментируют с наножидкостями

07/08/2019, 15:29

Бизнес в темпе приключений

07/08/2019, 14:31

«Лантан» получил добро на МИП в Линево

07/08/2019, 13:06

«НЗИВ» увеличивает ассортимент гражданской продукции

07/08/2019, 11:41

В Новосибирске возводится дом клубного семейного формата

07/08/2019, 10:10

На набережной откроется новое колесо обозрения

07/08/2019, 09:52

Область получит 411 млн на поддержку предпринимателей

07/08/2019, 09:49

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru.  Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал.

Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Материалы с пометкой Рекламный материал публикуются на коммерческой основе.


Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС77-59424 от 3.10.2014, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Ассоциация «Клуб независимых корреспондентов»

Яндекс.Метрика

 © 2016-2019 – Ассоциация «Клуб независимых корреспондентов» 16+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области

Недвижимость
Здоровье
Бизнес

Подписаться на новости

Введите свой e-mail

 
×
×
Август 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Июл    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
Наверх в Новости Новосибирска