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Ущерб государству от красноярских пожаров может превысить 2 млрд рублей

Это данные только по одному региону и только в разрезе государственного лесного фонда.
  • 08/08/2019, 13:39
Автор: Евгения Серёгина
Ущерб государству от красноярских пожаров может превысить 2 млрд рублей
«Необходимо оценивать не только экономический ущерб, но и ущерб экосистеме, человеку»

На федеральном уровне поставлен вопрос о расширении охраняемых территорий, которые при пожаре предполагается тушить в первую очередь. К ним относятся территории заповедников, территории с экономическими объектами, а также территории вблизи населенных пунктов. Что касается территорий контроля, то это труднодоступные и практически недоступные места, контролируемые через спутник, тушение пожаров в которых требует колоссальных финансовых, людских и технических ресурсов. Если на данной территории нет экономических объектов, как, например, в районе Куюмбинских месторождений, то в отношении нее может быть принято решение о нетушении пожара. Об этом говорилось на специальном совещании в Красноярском крае под руководством премьер-министра РФ Дмитрия Медведева.

 Были предложены те шаги, которые необходимы всем горимым регионам, имеющимся у нас в Сибири, — рассказал министр лесного хозяйства Красноярского — наиболее горимого — края Димитрий Маслодудов по видеосвязи на пресс-конференции в ТАСС.  Мы обратились к федеральному центру за финансовой поддержкой, чтобы мы могли увеличить зону охраны на север. Это потребует немалых ресурсов, но это будет все оправдано и окупаемо.

Поводом для обращения стала непростая ситуация с пожарами в лесах Сибири. В настоящее время в наибольшей степени огнем повреждены леса Красноярского края и Иркутской области. Об этом на пресс-конференции сообщили Димитрий Маслодудов и начальник отдела информационного обеспечения ГУ МЧС по Новосибирской области Павел Винаков.

 ГУ МЧС переведены в режим чрезвычайной ситуации,  сообщает Винаков.  На территории лесного фонда Сибири действуют 248 очагов пожаров. В Красноярском крае действуют 111 очагов пожара (более 800 га), в Иркутской области — 136 (более 600 га). Всего на тушении пожаров на территории Красноярского края и Иркутской области были задействованы аэромобильные группировки 6 субъектов округа. В настоящий момент на месте работают 505 человек и 29 единиц техники.

По предварительной оценке, только по Красноярскому краю экономический ущерб составит не менее полутора миллиардов рублей. И речь идет исключительно о государственном лесном фонде.

 Государственная методика расчета ущерба оценивает только стоимость древесины, но, к сожалению, не учитывает возможный ущерб системе в целом,  говорит Маслодудов.  По этой методике, объем ущерба, который существует, составляет от 1,5 до 2 млрд рублей в год в пожароопасный период. Думаю, что в этом году он не будет ниже, потому что сезон достаточно напряженный.

Что касается ущерба в целом, то, по словам министра, его еще предстоит проанализировать в конце пожароопасного периода: на основании данных лесных хозяйств оценить качество древостоя, сравнить с материалами лесоустройства, посмотреть степень повреждения. В то же время, помимо стоимости древесины, на региональном и федеральном уровнях говорят и о таких факторах, как экология, ухудшение среды для жизни людей из-за запаха гари и смога.

 Если, например, мы получаем данные космомониторинга, что пожар в очень удаленной территории, долететь до нее не представляется возможным (только до середины долетишь  и будут пустые баки), вывести наземные силы не просто сложно, а невозможно, рассказывает министр.  Тогда коллегиально может быть принято решение о приостановлении тушения. То есть будем следить за этой ситуацией. Может, даже хорошо, что такая ситуация произошла, что мы обратили на нее внимание. У нас, наверное, впервые в таком масштабе изменилась комфортная среда проживания. Мы стали ощущать запах гари. И соседние с нами субъекты говорят о том, что до Казахстана дошло.

По словам регионального министра, в настоящее время в зоне задымления находятся около 20 населенных пунктов.

 Запах гари, дыма у людей вызвал определенную обеспокоенность, у кого-то могли быть болезненные ощущения,  говорит Маслодудов. Здесь идет речь о комфортности проживания. И никакие вопросы финансовой целесообразности не стоят. Поэтому необходимо оценивать не только экономический ущерб, но и ущерб экосистеме, человеку, то есть подходить комплексно. И тогда уже, может быть, принимать решение о нетушении.

Такая пожароопасная ситуация в регионе наблюдается, по словам министра, последние 7 лет:

 Пожары охватывают 844 тысяч га. Зарегистрировано 80 пожаров. Большая часть возгораний происходит в труднодоступной зоне. В тушении в лесах задействованы около 1,2 тысячи человек, в том числе федеральный резерв и более 70 единиц техники. Доля пожаров, которые необходимо тушить, дабы обеспечить комфортное проживание людей, будет увеличиваться.

Стоит отметить, что ситуация с лесными пожарами в Сибири беспокоит и новосибирских общественников. 6 августа в Новосибирске прошел митинг за спасение сибирских лесов. По информации организаторов, участники акции обсудили, насколько экономически целесообразно тушить горящую тайгу, как пожары сказываются на здоровье людей, что происходит с животными. Как подсчитали организаторы, акцию поддержали более 400 человек.

По информации МЧС РФ, в настоящее время на территории лесного фонда Сибири действуют 248 очагов пожаров. Площадь пожаров более 1,5 млн га. Из них 160 очагов — крупные. Кроме указанных Красноярского края и Иркутской области горят и другие регионы. В Омской области 3 пожара (27,1 га), Томской  2 (7 га), Алтайском крае  1 (0,2).

Фото ГУ МЧС по Красноярскому краю

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