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Российские соискатели оценили рынок труда

Служба Исследований компании HeadHunter провела опрос соискателей, чтобы выяснить, как они оценивают уходящую декаду с точки зрения своей профессиональной жизни.
  • 26/12/2019, 18:55
Российские соискатели оценили рынок труда

29% соискателей, принявших участие в опросе, начали свою трудовую деятельность в 1999 году и ранее, примерно 31% — в нулевые (2000–2009), 37% — уже в десятых годах 21 века (2010–2019). 4% ещё не начали свою трудовую жизнь и только планируют выйти на рынок труда, сообщили в пресс-службе HeadHunter.

— Почти половина соискателей считает, что за последние десять лет работу стало искать сложнее, причем чем раньше началась карьера респондента, тем скорее он будет оценивать процесс поиска работы именно так: среди соискателей, начавших карьеру ещё в 20 веке, эта доля составляет 64%. Также высока доля тех, для кого процесс поиска работы усложнился за последние 10 лет, среди представителей юридической и банковской сфер (по 61%), — г7оворится в сообщении пресс-службы.

Каждый третий из опрошенных соискателей за последние 10 лет кардинально сменил карьерную траекторию, перейдя в новую профессию. 15% даже не задумывались о том, чтобы сменить род деятельности, 28% — задумывались об этом, но не решились, 24% начали работать в смежной области. Даже не задумывались о смене профессии 39% юристов, 28% бухгалтеров и финансистов.

— Среди тех, кто сменил профессию или хотя бы задумывался об этом, более половины делали это, потому что хотели больше зарабатывать (56%). Для 28% причиной послужил стресс и профессиональное выгорание. Каждый четвёртый разочаровался в профессии, причём среди тех, кто сменил профессию кардинально, эта доля выше всего — 31%. А вот среди тех, кто так и не решился менять карьерную траекторию, половина заявили о том, что не сделали это по причине отсутствия нужной квалификации, — отмечают аналитики компании.

В ближайшие 10 лет планируют сменить профессию более половины опрошенных соискателей (51%). Выше всего эта доля среди тех, кто позже начал карьеру, а также среди представителей автобизнеса (68%) и банковской сферы (62%).

По мнению большинства соискателей, принявших участие в опросе, появление и развитие новых технологий в уходящем десятилетии упростило выполнение рабочих обязанностей — так считают 79% респондентов. Для 11% новые технологии лишь усложнили этот процесс, причем выше всего эта доля среди более опытных соискателей, начавших карьеру в 1999 году или ранее. Также эта доля высока среди представителей научно-образовательной сферы (19%) и сферы HR (16%).

26% опрошенных соискателей считают, что в ближайшие 10 лет есть риск исчезновения их текущей профессии. Большинство же уверены, что такого риска нет (68%). Выше всего доля обеспокоенных подобным сценарием наблюдается в банковской сфере (48%) и в автобизнесе (38%).

44% респондентов положительно оценивают уходящее десятилетие с точки зрения своей профессиональной жизни, ещё 28% дают ему нейтральную оценку, ещё 22% — негативную. Позитивнее всего десятые годы оценивают представители топ-менеджмента (65%) и IT-сферы (57%), негативнее всего — представители банковской сферы (29%) и рабочего персонала (28%).

Что касается ожиданий от грядущего десятилетия, то они в основном позитивные: 53% соискателей считают, что с точки зрения их профессиональной жизни оно будет лучше, чем уходящее. 31% соискателей, начавших карьеру в 1999 году и ранее, напротив, считают, что будет хуже.

Наиболее популярный карьерный план на ближайшие 10 лет — получение новых знаний и навыков. Этим планируют заняться 67% соискателей, принявших участие в опросе. Сменить место работы планируют 46% соискателей, 28% хотят сменить профессию. Наиболее высока доля желающих в следующие 10 лет сменить профессию — среди соискателей из автобизнеса (48%) и научно-образовательной сферы (41%). К переезду на работу в другую страну готовятся 22% соискателей, ещё 21% хотят переехать работать в другой регион России. Среди мужчин доля желающих переехать работать за границу выше, чем среди женщин (26% против 17%).

Опрос проводился с 12 по 20 декабря среди 3631 российских соискателей.

Фото: pixabay.com, автор- mohamed_hassan

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