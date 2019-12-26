Коллективный прорыв на Рунет-рынок

Фабрика сумок «Cаломея» выступила с идеей создания нового коллегиального сообщества — пула или клуба предприятий, ориентированного на коллективное продвижение в сегмент интернет-розницы. Как подчеркнул инициатор Олег Якушев, управляющий партнер фабрики «Саломея», это отвечает потребностям всех операторов отрасли.

— Мы хотим консолидировать предприятия легкой промышленности, дабы посмелее выходить в сферу интернет-розницы, сообща выйти на такие площадки, как LaModa, Wildberries, — объясняет он.

В результативности «коллективного похода» в онлайн Олег Якушев убежден по опыту собственного предприятия.

— Рывок в интернет-торговле — это главное для нас событие 2019 года, — подчеркнул Якушев. — Сейчас в структуре наших продаж 60% приходятся на онлайн, 40% на офлайн. Примечательно, что в онлайне очень активна Москва — рынок, желанный для любого регионального предприятия и столь же труднодостижимый в режиме традиционной дистрибуции. Социальные сети, торговые интернет-агрегаторы — весьма результативные средства выхода в столицу. Изучал я и сетевой опыт коллег. На Wildberries, например, я обнаружил очень результативное присутствие нескольких новосибирских предприятий, производящих одежду.

Как отметил Олег Якушев, идея коллегиального пула для онлайнового продвижения при всей своей очевидности и понятности требует просветительских усилий — приходится преодолевать и поколенческую технофобию, свойственную руководству некоторых предприятий, и так называемый «синдром гения-затворника» — концентрацию на производственно-творческих аспектах в отрыве от судьбы будущего изделия. Между прочим, этот синдром, несмотря на живописное название, присущ отнюдь не нервической арт-богеме, а вполне типичным людям индустрии.

Кроме того, есть предприятия, которым именно из-за обособленности от интернет-среды не хватает актуальных рыночных референций: «Мы не знаем, что производить, мы не знаем, где продавать, мы перестали понимать этот мир, он как-то изменился». Это, так сказать, предприятия в состоянии экзистенциальной прострации.

— Многие предприятия, имеющие достойный ассортимент, не выходят в онлайн, поскольку не имеют навыка таких действий, а наживать этот опыт попросту боятся, — констатирует Олег Якушев. — Так часто случается: яркая до самоотречения работа с дизайном, оттачивание качества — и при этом фобия относительно интернет-продаж. С аргументами типа «нам в обычных магазинах привычнее», «я не знаю, как это работает», «наша публика это не поймет». Публика, к слову, все отлично понимает. И интернет — отличный способ расширить свое покупательское сообщество. Что же касается довода «Я не смогу, я не умею» — он как раз и будет сниматься нашим пулом: более опытные члены сообщества смогут доходчиво научить новичков. Если нет опыта интернет-маркетинга, возможны всего два варианта. Первый — депрессивный фатализм. То есть сетовать на изменившийся мир и увядать. Второй — перебарывать свои технофобии и осваивать мир онлайн-торговли. А третьего пути вовсе нет.

Олег Якушев подчеркнул, что создаваемый пул — это не просто утилитарное сообщество фабрик-смежников:

— Это не просто смежники, а именно коллеги. Предприятия всех легпромовских направлений: швейники, обувщики, галантерейщики. Кстати, производителей сумок в регионе мало — около пяти-семи предприятий. А вот одежду производят сотни компаний. И мы хотим объединить этих людей. Проблемы-то у нас одинаковые. И когда ты часть сообщества, то легче взаимодействовать и с Минпромторгом, и с любыми органами власти, удобнее инициировать и проводить результативные круглые столы.

Примечательно, что новое направление работы — производство одежды — руководство фабрики «Саломея» планирует целиком сконцентрировать в онлайне, даже не переступая порог традиционного ритейла.

— Идея заняться женской одеждой зрела у нас давно, — говорит Олег Якушев. — Для этого нам понадобится и опыт членов создаваемого пула, и смежники. Одежда будет ориентирована на ту же группу, что и сумки — на женщин поколения «30+», стремящихся к рациональной стильности. Но, возможно, сообщество и помолодеет. Кстати, надеемся мы и на ансамблевую синергию — на то, что одежда и сумки, составляющие в каталоге эффектные ансамбли, будут «продавать друг друга». Эффект витринного сета работает и в онлайн-ритейле.

По словам Олега Якушева, сейчас география поставок компании охватывает всю Россию — от Калининграда до Владивостока, активны потребители Казахстана, идут поставки в Белоруссию, а в этом году состоялась пробная поставка продукции в Китай. Первая партия — полтысячи изделий. Фактором товарной привлекательности для китайских партнеров стала отчетливо «некитайская» эстетика марки Salomeя.

— К нам обратился предприниматель, торгующий на границе с Россией, — вспоминает Якушев. Там, в Китае, сейчас мода на все русское. И сумки, которые мы производим, воспринимаются именно в контексте русской моды. Да, они сделаны из китайских материалов. Просто потому, что китайской индустрии кожзам с хорошей органолептикой объективно удается лучше, чем российской — он не дубеет и не трескается на морозе, он разнообразнее по цвето-текстурному ряду. Да, материалы китайские. Но у наших сумок другая эстетическая идеология, непривычная и интересная для китайцев. Другая логика формообразования, которая ассоциируется именно с Европой. Ибо в Китае есть немало людей, уставших от азиатской трактовки моды — когда все по принципу «шик не грязь, много не бывает». И китайские гурманы моды вполне умеют различать азиатскую щедрость на «бохато» и европейскую тонкую тщательность. В ассоциативном поле китайского потребителя наши сумки дебютировали именно как вещи европейского стиля. Первый опыт прошел удачно, китайские партнеры уведомили, что вновь обратятся весной 2020-го — там торговля живет сезонными всплесками.

А вот на сетевое пространство Поднебесной у фабрики «Саломея» планов пока нет.

— Для Китая онлайн-локализацию делать пока не будем, — сказал Олег Якушев. — Пока занимается только Рунетом, тут у нас много дел!

Предприятие «Саломея» работает с 1997 года. С 2017-го — на собственных производственных площадях в Дзержинском районе Новосибирска. Производит продукцию под торговой маркой Salomeя. Годовой оборот — 70 млн рублей. Объем производства — 60 тысяч изделий (за 9 месяцев 2019-го). Штат — 90 сотрудников.

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