Рекламодателям
ПроЗдоровье
ПроНедвижимость
спецПРОекты
Истории успеха

Коллективный прорыв на Рунет-рынок

Новосибирским предприятиям легпрома предложен групповой поход в онлайн-розницу — в сферу, которая все активнее теснит магазинную торговлю.
  • 26/12/2019, 17:00
Автор: Игорь Смольников
Саломея1
Кроме того, фабрика сумок «Cаломея» планирует вывести в онлайн свое новое направление — женскую одежду.

Фабрика сумок «Cаломея» выступила с идеей создания нового коллегиального сообщества — пула или клуба предприятий, ориентированного на коллективное продвижение в сегмент интернет-розницы. Как подчеркнул инициатор Олег Якушев, управляющий партнер фабрики «Саломея», это отвечает потребностям всех операторов отрасли.

— Мы хотим консолидировать предприятия легкой промышленности, дабы посмелее выходить в сферу интернет-розницы, сообща выйти на такие площадки, как LaModa, Wildberries, — объясняет он.

В результативности «коллективного похода» в онлайн Олег Якушев убежден по опыту собственного предприятия.

— Рывок в интернет-торговле — это главное для нас событие 2019 года, — подчеркнул Якушев. — Сейчас в структуре наших продаж 60% приходятся на онлайн, 40% на офлайн. Примечательно, что в онлайне очень активна Москва —  рынок, желанный для любого регионального предприятия и столь же труднодостижимый в режиме традиционной дистрибуции. Социальные сети, торговые интернет-агрегаторы — весьма результативные средства выхода в столицу. Изучал я и сетевой опыт коллег. На Wildberries, например, я обнаружил очень результативное присутствие нескольких новосибирских предприятий, производящих одежду.

Как отметил Олег Якушев, идея коллегиального пула для онлайнового продвижения при всей своей очевидности и понятности требует просветительских усилий — приходится преодолевать и поколенческую технофобию, свойственную руководству некоторых предприятий, и так называемый «синдром гения-затворника» — концентрацию на производственно-творческих аспектах в отрыве от судьбы будущего изделия. Между прочим, этот синдром, несмотря на живописное название, присущ отнюдь не нервической арт-богеме, а вполне типичным людям индустрии.

Кроме того, есть предприятия, которым именно из-за обособленности от интернет-среды не хватает актуальных рыночных референций: «Мы не знаем, что производить, мы не знаем, где продавать, мы перестали понимать этот мир, он как-то изменился». Это, так сказать, предприятия в состоянии экзистенциальной прострации.

— Многие предприятия, имеющие достойный ассортимент, не выходят в онлайн, поскольку не имеют навыка таких действий, а наживать этот опыт попросту боятся, — констатирует Олег Якушев. — Так часто случается: яркая до самоотречения работа с дизайном, оттачивание качества — и при этом фобия относительно интернет-продаж. С аргументами типа «нам в обычных магазинах привычнее», «я не знаю, как это работает», «наша публика это не поймет». Публика, к слову, все отлично понимает. И интернет — отличный способ расширить свое покупательское сообщество. Что же касается довода «Я не смогу, я не умею» — он как раз и будет сниматься нашим пулом: более опытные члены сообщества смогут доходчиво научить новичков. Если нет опыта интернет-маркетинга, возможны всего два варианта. Первый — депрессивный фатализм. То есть сетовать на изменившийся мир и увядать. Второй — перебарывать свои технофобии и осваивать мир онлайн-торговли. А третьего пути вовсе нет.

Олег Якушев подчеркнул, что создаваемый пул — это не просто утилитарное сообщество фабрик-смежников:

— Это не просто смежники, а именно коллеги. Предприятия всех легпромовских направлений:  швейники, обувщики, галантерейщики. Кстати, производителей сумок в регионе мало — около пяти-семи предприятий. А вот одежду производят сотни компаний. И мы хотим объединить этих людей. Проблемы-то у нас одинаковые. И когда ты часть сообщества, то легче взаимодействовать и с Минпромторгом, и с любыми органами власти, удобнее инициировать и проводить результативные круглые столы.

Примечательно, что новое направление работы — производство одежды — руководство фабрики «Саломея» планирует целиком сконцентрировать в онлайне, даже не переступая порог традиционного ритейла.

— Идея заняться женской одеждой зрела у нас давно, — говорит Олег Якушев. — Для этого нам понадобится и опыт членов создаваемого пула, и смежники.  Одежда будет ориентирована на ту же группу, что и сумки — на женщин поколения «30+», стремящихся к рациональной стильности. Но, возможно, сообщество и помолодеет. Кстати, надеемся мы и на ансамблевую синергию — на то, что одежда и сумки, составляющие в каталоге эффектные ансамбли, будут «продавать друг друга». Эффект витринного сета работает и в онлайн-ритейле.

По словам Олега Якушева, сейчас география поставок компании охватывает всю Россию — от Калининграда до Владивостока, активны потребители Казахстана, идут поставки в Белоруссию, а в этом году состоялась пробная поставка продукции в Китай. Первая партия — полтысячи изделий. Фактором товарной  привлекательности для китайских партнеров стала  отчетливо «некитайская» эстетика марки Salomeя.

— К нам обратился предприниматель, торгующий на границе с Россией, — вспоминает Якушев. Там, в Китае, сейчас мода на все русское. И сумки, которые мы производим, воспринимаются именно в контексте русской моды. Да, они сделаны из китайских материалов. Просто потому, что китайской индустрии кожзам с хорошей органолептикой объективно удается лучше, чем российской — он не дубеет и не трескается на морозе, он разнообразнее по цвето-текстурному ряду. Да, материалы китайские. Но у наших сумок другая эстетическая идеология, непривычная и интересная для китайцев. Другая логика формообразования, которая ассоциируется именно с Европой. Ибо в Китае есть немало людей, уставших от азиатской трактовки моды — когда все по принципу «шик не грязь, много не бывает». И китайские гурманы моды вполне умеют различать азиатскую щедрость на «бохато» и европейскую тонкую тщательность. В ассоциативном поле китайского потребителя наши сумки дебютировали именно как вещи европейского стиля. Первый опыт прошел удачно, китайские партнеры уведомили, что вновь обратятся весной 2020-го — там торговля живет сезонными всплесками.

А вот на сетевое пространство Поднебесной у фабрики «Саломея» планов пока нет.

— Для Китая онлайн-локализацию делать пока не будем, — сказал Олег Якушев. — Пока занимается только Рунетом, тут у нас много дел!

Предприятие «Саломея» работает с 1997 года. С 2017-го — на собственных производственных площадях в Дзержинском районе Новосибирска.  Производит продукцию под торговой маркой Salomeя. Годовой оборот — 70 млн рублей. Объем производства — 60 тысяч изделий (за 9 месяцев 2019-го).  Штат — 90 сотрудников.

Фото автора

 

Каталог недвижимости

Популярное с сайта

Более 350 тысяч тонн продукции АПК Новосибирской области отправлено на экспорт

26/12/2019, 10:36
Производители региона поставляют свою продукцию в Китай, Монголию, Казахстан, Киргизию, Беларусь и ряд других государств.

Второй год реализации инвестпрограммы

26/12/2019, 10:01
Алексей Спекторук, управляющий директор ЭПМ-НовЭЗ Алексей Спекторук:
«РЭС» усилило контроль за электроснабжением перед новогодними праздниками

«РЭС» усилило контроль за электроснабжением перед новогодними праздниками

26/12/2019, 07:00
Электросетевая компания готовится к оперативному реагированию в случае нештатных ситуаций.

Актуальный разговор

Наш регион способен на более интересное и интенсивное развитие

Все материалы
Новости

Россияне назвали самые запоминающиеся события 2019 года

26/12/2019, 16:17

НИИТО и «Клиника НИИТО» сформируют «дорожную карту» развития

26/12/2019, 15:32

Неработающим пенсионерам проиндексируют пенсии с 1 января 2020 года

26/12/2019, 13:50

ПАО АКБ «Связь-Банк» вошел в состав банковской группы ПАО «Промсвязьбанк»

26/12/2019, 11:30

По итогам 11 месяцев количество ДДУ в регионе снизилось

26/12/2019, 11:26

Более 350 тысяч тонн продукции АПК Новосибирской области отправлено на экспорт

26/12/2019, 10:36

Второй год реализации инвестпрограммы

26/12/2019, 10:01

«РЭС» усилило контроль за электроснабжением перед новогодними праздниками

26/12/2019, 07:00

Регион вошел в топ-10 по числу подержанных автомобилей

25/12/2019, 20:31

Первая очередь «СКИФа» реализуется годом раньше запланированных сроков

25/12/2019, 20:29

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru.  Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал.

Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе.


Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС77-59424 от 3.10.2014, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Ассоциация «Клуб независимых корреспондентов»

 

Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2016-2019 – Ассоциация «Клуб независимых корреспондентов» 16+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Недвижимость
Здоровье
Бизнес

Отложенные ожидания

Подписаться на новости

Введите свой e-mail

 
×
×
Декабрь 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Ноя    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
Наверх в Новости Новосибирска