Российские туроператоры предлагают своим клиентам K-pop пакеты

K-pop культуры — это музыкальный жанр родом из Южной Кореи, а в России, по словам заместителя директора Московского представительства Национальной организации туризма Кореи (НОТК) Ли Кёнмина, одно из самых больших комьюнити в Европе.

Как сообщили в НОТК, отечественные туроператоры уже предлагают своим клиентам K-pop пакеты, пишут РИА Новости. Программа традиционно состоит из экскурсии по местам съемок популярных корейских телесериалов и шоу, прогулок по улице Hallyu K-Star Road, а также посещения музеев и выставочных центров крупных развлекательных компаний, связанных со знаменитыми музыкантами. Такими, как BTS, TXT, NewJeans, Le Sserafim, Black Pink, Winner, IKON, EXO, Girls Generation, SHINEE.

Кроме того, в тур входит и посещение популярных у корейских звезд ресторанов и кафе, а также шопинг с покупкой тематических товаров и сувениров.

Нередко частью программы является поход на концерт с участием корейских знаменитостей.

Российские туроператоры при этом отмечают, что данный продукт нельзя назвать популярным, так как чаще поклонники K-pop предпочитают ездить в Корею самостоятельно.

Однако ситуации, когда организация путешествия оказывается необходимой, время от времени все же возникают.

— K-pop культурой интересуется в основном молодые люди, а они зачастую не очень самостоятельны, и обычно у них не так много средств, — уточнила ведущий менеджер туроператора «Ванд» Любовь Ивашова.

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