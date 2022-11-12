Горнолыжный курорт ««Шерегеш» первым в России открыл зимний сезон

Популярный сибирский курорт «Шерегеш» на юге Кемеровской области первым в России с 11 ноября открыл новый горнолыжный сезон, сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе правительства Кузбасса со ссылкой на губернатора Сергея Цивилева.

В последние годы в рамках открытия власти региона проводят большую деловую программу с презентацией новых проектов на курорте. В настоящее время в спортивно-туристическом комплексе «Шерегеш» работают более 20 канатных дорог, пункты проката снаряжения, более 20 кафе непосредственно в зоне катания из общего числа в 50 ресторанов и кафе.

В феврале этого года власти региона сообщали, что годовой турпоток в «Шерегеш» планируется увеличить в 3,5 раза. В 2021 году курорт посетили за зимний сезон более 2 млн человек.

Снегопады в «Шерегеше» начались в конце сентября. За последнюю неделю снег выпадает почти ежедневно. Сейчас на склонах горнолыжного комплекса активно формируется снежный покров.

Этой зимой на курорте будут работать более 20 канатных дорог и свыше 90 отелей и гостевых домов. Перед зимним сезоном они провели ремонты, обновили интерьеры и прилегающие территории. Кроме того, в этом году благодаря открытию 11 новых мест для размещения туристов «Шерегеш» единовременно может разместить почти на 15% больше гостей, чем в прошлом году — номерной фонд теперь рассчитан на 4,3 тыс. человек.

К открытию курорта приурочен трехдневный спортивно-этнический фестиваль «Шерегешфест».

«Шерегеш» — один из самых популярных горнолыжных комплексов в Сибири. По оценке «Туризм.РФ», в 2030 году турпоток там увеличится почти вдвое — до 3,5 млн отдыхающих в год. В планах построить для курорта собственный аэропорт, новые гостиницы, апарт-комплексы, горнолыжные трассы и подъемники.

Ранее редакция сообщала, что в кластер «Белокуриха горная» планируется вложить более 21 млрд рублей инвестиций.