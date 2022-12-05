Поддержка военнослужащих вновь спровоцировала конфликт в горсовете Новосибирска

Обсуждение проекта городского бюджета в первом чтении на сессии горсовета вылилось в споры вокруг спецоперации, а, точнее поддержки ее участников. Напомним, что одним из предложений по поправкам в бюджет, поступившим в ходе рассмотрения его проекта, было выделение отдельной строкой 100 млн рублей на закупку товаров двойного назначения для участников спецоперации на Украине и Донбассе. Против этого решения выступили депутаты от либеральной коалиции «Новосибирск-2020» Светлана Каверзина и Антон Картавин.

— Мы тратим из дефицитного бюджета средства на товары двойного назначения, — заявила Каверзина. — А в это время Министерство обороны РФ тратит деньги куда попало.

По мнению ее коллеги Антона Картавина, у города есть не менее актуальные направления бюджетных расходов. Депутат напомнил историю переписки с муниципальными чиновниками по поводу создания парка на жилмассиве «Горский»: под соответствующим обращением к мэрии, по словам Картавина, подписались несколько тысяч местных жителей, однако от городского департамента финансов пришел отказ, аргументированный отсутствием необходимых денежных средств, как минимум, на выплату заработной платы сотрудникам, в чью зону ответственности будущий парк будет входить.

— Мы говорим, что бюджет социальный, но первоочередные нужды социума не выполняются, — говорит Картавин. — Жителям нужны парки, детсады, общественный транспорт. Нам говорят, что денег на это недостаточно. Но зато у нас находятся десятки миллионов на покупку обмундирования для военнослужащих. Может, наконец, господин Яковенко (Вице-спикер горсовета. — Ред.) будет полностью обмундированным и экипированным. Может быть, этого он ждал столько времени. Но этого ли хотят жители города? Я буду выступать против этого варианта бюджета.

Напомним, что упомянутый Евгений Яковенко ранее заявлял о готовности добровольцем участвовать в спецоперации. Однако пока он остается в Новосибирске и присутствовал на сессии горсовета. Также напомним, что у Яковенко с коалиционерами давняя «заклятая дружба», уже выливавшаяся в открытые пикировки.

В этот раз вице-спикер выступать не стал. Но с противоположной либералам стороны высказался депутат Ростислав Антонов, который, по его словам, утром перед сессией только вернулся из Донбасса.

— Господина Картавина не мобилизовали в этот раз, у него еще есть шансы, — сказал Антонов. — Но складывается впечатление, что господа Картавин и Каверзина собрались вычеркнуть наших земляков, кто сейчас воюет на передовой, кто защищает нашу жизнь — а давайте им не будем помогать. Мне стыдно, что эти люди — в Совете депутатов, они что-то говорят, мы их слушаем. Я сегодня прилетел из Донецка, и мне стыдно, в том числе перед дончанами, что у нас, к сожалению, встречаются такие депутаты. Хорошо, что у нас их всего двое. Надеюсь, что в какой-то момент мы с ними расстанемся.

Напомним, что изначально от коалиционеров в горсовет были избраны четверо депутатов. Один из них — Сергей Бойко — покинул Россию осенью прошлого года, в настоящее время с семьей проживает в Праге, объясняя отсутствие на сессиях длительной загранкомандировкой. Вторая — Хельга Пирогова — выехала из России летом, после скандального высказывания о российских военных в твиттере, что стало поводом для возбуждения уголовного дела. Как сообщали в августе представители областной прокуратуры, депутат находится в межгосударственном розыске.

На предыдущей сессии депутаты горсовета выступили с законодательной инициативой досрочного прекращения полномочий своих коллег, длительно пропускающих сессии горсовета.

Ранее редакция сообщала о перераспределении новогодне-праздничных расходов городского бюджета в пользу военнослужащих.