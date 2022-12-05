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Поддержка военнослужащих вновь спровоцировала конфликт в горсовете Новосибирска

  • 05/12/2022, 13:22
Автор:
поддержка мобилизованных
Либеральные депутаты выступили против увеличения расходов бюджета на участников спецоперации.

Обсуждение проекта городского бюджета в первом чтении на сессии горсовета вылилось в споры вокруг спецоперации, а, точнее поддержки ее участников. Напомним, что одним из предложений по поправкам в бюджет, поступившим в ходе рассмотрения его проекта, было выделение отдельной строкой 100 млн рублей на закупку товаров двойного назначения для участников спецоперации на Украине и Донбассе. Против этого решения выступили депутаты от либеральной коалиции «Новосибирск-2020» Светлана Каверзина и Антон Картавин.

Мы тратим из дефицитного бюджета средства на товары двойного назначения, заявила Каверзина. А в это время Министерство обороны РФ тратит деньги куда попало.

По мнению ее коллеги Антона Картавина, у города есть не менее актуальные направления бюджетных расходов. Депутат напомнил историю переписки с муниципальными чиновниками по поводу создания парка на жилмассиве «Горский»: под соответствующим обращением к мэрии, по словам Картавина, подписались несколько тысяч местных жителей, однако от городского департамента финансов пришел отказ, аргументированный отсутствием необходимых денежных средств, как минимум, на выплату заработной платы сотрудникам, в чью зону ответственности будущий парк будет входить.

Мы говорим, что бюджет социальный, но первоочередные нужды социума не выполняются, говорит Картавин. Жителям нужны парки, детсады, общественный транспорт. Нам говорят, что денег на это недостаточно. Но зато у нас находятся десятки миллионов на покупку обмундирования для военнослужащих. Может, наконец, господин Яковенко (Вице-спикер горсовета. Ред.) будет полностью обмундированным и экипированным. Может быть, этого он ждал столько времени. Но этого ли хотят жители города? Я буду выступать против этого варианта бюджета.

Напомним, что упомянутый Евгений Яковенко ранее заявлял о готовности добровольцем участвовать в спецоперации.   Однако пока он остается в Новосибирске и присутствовал на сессии горсовета. Также напомним, что у Яковенко с коалиционерами давняя «заклятая дружба», уже выливавшаяся в открытые пикировки.

В этот раз вице-спикер выступать не стал. Но с противоположной либералам стороны высказался депутат Ростислав Антонов, который, по его словам, утром перед сессией только вернулся из Донбасса.

Господина Картавина не мобилизовали в этот раз, у него еще есть шансы, сказал Антонов. Но складывается впечатление, что господа Картавин и Каверзина собрались вычеркнуть наших земляков, кто сейчас воюет на передовой, кто защищает нашу жизнь а давайте им не будем помогать. Мне стыдно, что эти люди — в Совете депутатов, они что-то говорят, мы их слушаем. Я сегодня прилетел из Донецка, и мне стыдно, в том числе перед дончанами, что у нас, к сожалению, встречаются такие депутаты. Хорошо, что у нас их всего двое. Надеюсь, что в какой-то момент мы с ними расстанемся.

Напомним, что изначально от коалиционеров в горсовет были избраны четверо депутатов. Один из них — Сергей Бойко — покинул Россию осенью прошлого года, в настоящее время с семьей проживает в Праге, объясняя отсутствие на сессиях длительной загранкомандировкой. Вторая — Хельга Пирогова — выехала из России летом, после скандального высказывания о российских военных в твиттере, что стало поводом для возбуждения уголовного дела. Как сообщали в августе представители областной прокуратуры, депутат находится в межгосударственном розыске.

На предыдущей сессии депутаты горсовета выступили с законодательной инициативой досрочного прекращения полномочий своих коллег, длительно пропускающих сессии горсовета.

 

Ранее редакция сообщала о перераспределении новогодне-праздничных расходов городского бюджета в пользу военнослужащих. 

Фото правительства Новосибирской области

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Рубрики : Общество Власть

Регионы: Новосибирск

Теги : Поправки в бюджет поддержка мобилизованных либеральная оппозиция депутат


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