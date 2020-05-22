За чей счет банкет?

Депутат горсовета Новосибирска Наталья Пинус:

— На майской сессии совета депутатов Новосибирска говорили о партийном проекте «Единой России» «Территория детства». Он предполагает установку детских площадок во дворах Новосибирска.

Мне давно было интересно, что это за проект и на каком основании «Единая Россия» говорит, что это — ее проект?

Мне непонятно, почему проект, который реализуется на деньги регионального бюджета, называется партийным проектом «Единой России»? Разве это не деньги всех жителей региона?

В рамках проекта «Территория детства» из областного бюджета планируется потратить 80 млн рублей за 2019—2020 годы. Но реализуется он только на территории Новосибирска. В прошлом году установили 33 площадки, в этом запланировали 25. Это 40 млн рублей бюджетных средств.

Я подискутировала с председателем совета Дмитрием Асанцевым, который является координатором проекта и возглавляет фракцию ЕР в горсовете. По какому праву этот проект называется проектом «Единой России»? По имеющейся у меня информации, когда он замышлялся, планировалось привлекать и внебюджетные источники. Сейчас же на 100% это региональный бюджет. Причем тут «Единая Россия»?

Ответ был такой: депутаты от «Единой России» проявили инициативу. Попросили выделить средства у губернатора (лидера партии «Единая Россия» в Новосибирской области, если кто не в курсе).

А как вам кажется, корректен ли такой подход?

Но мне удивительно, что я, независимый депутат, ставлю этот вопрос. А представители партий горсовета молчат. Или все эти партии уже со всем согласились, и партийное разделение просто фикция? Почему молчат КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия»?

По материалам публикации Натальи Пинус на странице в соцсети Facebook