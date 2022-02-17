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Российский союз промышленников и предпринимателей предлагает выдать молодёжи по 10 000 рублей стартового пенсионного капитала

  • 17/02/2022, 19:10
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Российский союз промышленников и предпринимателей предлагает выдать молодёжи по 10 000 рублей стартового пенсионного капитала
Помимо этого, для всех застрахованных лиц общественная организация призвала ввести государственное софинансирование добровольных взносов.

РСПП предлагает выплатить молодым гражданам РФ по 10 тысяч рублей для участия в добровольной пенсионной системе, сообщает ГЛАС.ru.

Помимо этого, для всех застрахованных лиц общественная организация призвала ввести государственное софинансирование добровольных взносов. Подобная система действует для пенсионных накоплений. Вступить в программу можно было до 2015 года. Суть её заключается в том, что если физлицо перечисляет от 2 до 12 тыс. рублей в год, то государство удваивает эту сумму.

Напомним, что с 2014 года в РФ накопительную часть пенсий заморозили. Мораторий вводили как временную меру. С той поры все взносы, которые предприятие уплачивает за работника в ПФР, направляются в страховую часть. Заморозку продлили до 2024 года.

Фото: pixabay.com — xspline

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Рубрики : Финансы Общество

Регионы: Россия

Теги : РСПП пенсионный капитал молодежь


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