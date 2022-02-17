Российский союз промышленников и предпринимателей предлагает выдать молодёжи по 10 000 рублей стартового пенсионного капитала

РСПП предлагает выплатить молодым гражданам РФ по 10 тысяч рублей для участия в добровольной пенсионной системе, сообщает ГЛАС.ru.

Помимо этого, для всех застрахованных лиц общественная организация призвала ввести государственное софинансирование добровольных взносов. Подобная система действует для пенсионных накоплений. Вступить в программу можно было до 2015 года. Суть её заключается в том, что если физлицо перечисляет от 2 до 12 тыс. рублей в год, то государство удваивает эту сумму.

Напомним, что с 2014 года в РФ накопительную часть пенсий заморозили. Мораторий вводили как временную меру. С той поры все взносы, которые предприятие уплачивает за работника в ПФР, направляются в страховую часть. Заморозку продлили до 2024 года.