Суд заключил экс-прокурора Новосибирской области под стражу

Центральный районный суд Новосибирска арестовал до 14 апреля бывшего прокурора Новосибирской области Владимира Фалилеева, который накануне был задержан по подозрению в коррупции, сообщили в суде.

Напомним, 16 февраля 2022 года сотрудники правоохранительных органов задержали бывшего прокурора Новосибирской области Владимира Фалилеева и его заместителя Андрея Турбина в связи с обвинением в получении ими взяток от представителей криминальных кругов за покровительство и уход от проверок собственников крупного торгового комплекса Новосибирска.