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За пандемию автодилеры серьезно потеряли позиции на сегменте постгарантийного обслуживания

  • 17/02/2022, 19:00
Автор:
Новости Новосибирской области
В 2022 году конкуренция на этом сегменте рынка ужесточится. В том числе из-за инфляции, жесткого дефицита кадров, а также «ковриков за 300 тысяч рублей».

Дефицит — боль общая

Январь 2022 года показал худший результат по продажам авто в России за последние 5 лет. Хуже было только в 2017 году. И это при том, что многие участники рынка говорят, что дефицит более-менее заканчивается, — сообщил на онлайн-презентации аналитического отчета по авторынку руководитель аналитического агентства Gruzdev-Analyze Александр Груздев.

Он напомнил, что дефицит машин в РФ начался в июле 2021 года, и вторую половину года на авторынке наблюдались экстремальные наценки.

— При подготовке отчета мы проводили экспертные интервью с участниками авторынка разных стран и можем сказать, что падение продаж автомобилей, дефицит предложения зафиксирован во многих странах. К примеру, в Америке, как и в России, очень сильно не хватает автомобилей. Продажи 2021 года были на 3 млн ниже, чем в 2019-м. Американцы, как и россияне, записываются в очередь и ждут новых автомобилей по 3-8 месяцев. У дилеров США не менее грандиозные наценки, чем у наших компаний, но отличие американского автобизнеса в том, что дилеры просто пишут, что «рекомендованная розничная цена X тысяч долларов, а их наценка — Y тысяч долларов» — и все нормально. Российские дилеры пытаются прятать наценки в аксессуары, коврики по 300 тысяч рублей и страховки, — констатирует эксперт.

Ремонт в плюсе

В отличие от ряда других сегментов авторынка, бизнес послепродажного обслуживания в большинстве стран мира чувствует себя неплохо. Но есть высокая вероятность, что ряд негативных тенденций, сформировавшихся в 2021 году, сохранится в 2022-м. Для российских предпринимателей из этого сегмента в топ-5 неприятных факторов входят:

— рост цен и инфляция,

— нехватка кадров,

— проблемы, связанные с пандемией коронавируса,

— дефицит новых автомобилей,

— переключение на e-commerce.

новости Новосибирска

Стоимость обслуживания автомобилей в России в 2022 году вырастет примерно на 20%

К примеру, в 2021 году спрос на сотрудников автосервисной сферы в России вырос в 2 раза. При этом за январь 2022 года спрос еще увеличился на 15%, а количество соискателей, наоборот, сократилось на 28%.

— Судя по ситуации на рынке, можно прогнозировать, что в ближайшие 2 года авторынок страны потеряет 2-2,5 млн автомобилей в возрасте до 10 лет. Парк будет стареть, а конкуренция на рынке за более-менее свежие авто — расти, — рассуждает Александр Груздев. — На сегменте новых автомобилей дефицит в этом году, скорее всего, сойдет на нет, и дилерам придется возвращаться к нормальному ведению бизнеса, в том числе сервисному обслуживанию, которое они забросили. И вот здесь многие схватятся за голову, так как лояльность клиентов, которым продали коврики за 300 тысяч рублей, будет близка к нулю. Гарантийный парк в 2021 году в целом сократится, что создаст дополнительное напряжение на дилерском рынке на следующие 3 года.

На рынке автосервиса наблюдается новый виток ценовых войн

На рынке автосервиса наблюдается новый виток ценовых войн

Эксперт также ожидает сокращение движущегося парка. Он пояснил, что в 2020 году этот сегмент вырос за счет «зомби»-автомобилей, которые люди реанимировали, чтобы не ездить на общественном транспорте. В 2021 году в страну были ввезены более 100 тысяч импортных б/у автомобилей, которые в итоге дали годовой прирост парка на 52 тысячи единиц. Кроме того, в 2020-2021 годах наблюдался рост интенсивности эксплуатации автомобилей (среднегодовой пробег — 15,6 тысячи км), а также количества машинозаездов на пункты обслуживания. В 2022 году, по мнению Груздева, эта динамика может получить нисходящий тренд, так как из-за удорожания автомобилей, топлива, автозапчастей, обслуживания люди будут отказываться от поездок.

— По интенсивности использования автомобилей мы вернемся к уровню 2020 года, но это все равно больше, чем в допандемийном 2019-м. Еще раз отмечу, что постпродажное обслуживание за время пандемии у дилеров пострадало очень сильно (В 2022 году достигнут самый низкий показатель за все время — 12%), и эти имиджевые потери быстро не решатся, — констатировал эксперт. — В такой ситуации интересные перспективы для развития остаются у бизнеса послепродажного обслуживания.

В частности, он отметил, что по итогам 2021 года в России существенно выросли сетевые автосервисы и шиномонтажки — на 4%.

Пример адаптации

Директор и соучредитель Fit Service Данил Соловьев рассказал, что по итогам 2021 года сеть СТО компании выросла на 15%, количество уникальных клиентов — на 24% (до 540,5 тысячи), а выручка на 41% (5,6 млрд рублей), при плане в 30% (5,2 млрд). Бизнесмен пояснил, что рост дохода с одного уникального клиента компания смогла обеспечить за счет повышения стоимости нормочаса (+8% по году), а также роста цен на запчасти (+22%, из них только 3% — наценка компании). При этом в 2021 году Fit Service практически полностью отказался от использования запчастей клиентов.

— Мы проанализировали ситуацию и поняли, что из-за дефицита персонала нам выгоднее привлекать клиентов, которым мы сможем оказывать максимально широкий спектр услуг и которые будут приносить компании максимальный доход, — поясняет он. — Кроме того, практика показала, что нередки случаи, когда клиент приходит со своими запчастями, платит нам за работу условные 500 рублей, а потом мы несем ответственность за поломку запчастей, к которым вообще не имеем никакого отношения. Мы рисковали, понимая, что такая стратегия отсечет от нас часть клиентов, но в итоге путь повышения рентабельности по выбранной нами группе клиентов себя оправдал. За счет продажи большего количества запчастей уникальным клиентам рост рентабельности составил 9%.

Говоря о перспективах, Данил Соловьев также отмечает старение автопарка. По его словам, средний возраст автомобилей вырос на 10% к 2020 году. При этом количество автовладельцев,которые не только сами покупают автозапчасти, но и сами их устанавливают, в 2021 году было максимальным за последние годы — 33%. До этого пик фиксировался в 2014 году — 27%. Как отмечают эксперты, при снижении объемов самостоятельного ремонта потенциал посещений по рынку может вырасти на треть. Кстати, в планах Fit Service на 2022 год — открыть еще 45 автосервисов, а также увеличить выручку до 7 млрд рублей.

Фото: pixabay.com — stux

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Рубрики : Бизнес

Регионы: Россия Новосибирская область

Теги : СТО общество бизнес авторынок


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