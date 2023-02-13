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Российский верховный суд позволил не взыскивать убытки за продажу недорогих подделок

  • 13/02/2023, 15:01
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Российский верховный суд позволил не взыскивать убытки за продажу недорогих подделок
Соответствующее решение было принято в рамках дела о продаже контрафактных очков Chanel и Christian Dior.

Истцы требовали от индидуального предпринимателя Ольги Прудниковой выплатить им 125 000 руб. компенсации за продажу контрафактных солнечных очков Chanel и Christian Dior. Однако, согласно решению Верховного суда, дело было отправлено на новое рассмотрение, пишет «Ъ».

В 2019 году Арбитражный суд Ставропольского края привлек гражданку Прудникову к административной ответственности и обязал ее ликвидировать весь товар. За шесть пар контрафактных очков Chanel и Christian Dior предполагалось возместить стоимость шести пар подлинных брендовых очков.

Летом прошлого года Прудникова подала жалобу в Верховный суд. После чего судебная коллегия по экономическим спорам сочла, что компании не смогли доказать того, что допущенное предпринимателем нарушение было единственным препятствием, которое не позволило им получить прибыль. В результате было принято решение, что «стороны не конкурируют на одном и том же рынке».

Юристы отметили для издания, что смягчение ответственности для продавцов и ужесточение требований к доказательствам правообладателя для обоснования ущерба может «широко открыть входную дверь на российский рынок для подделок».

Ранее редакция сообщала, что Верховный суд согласился с общественниками в вопросе об особо охраняемых природных территориях.

Фото: pexels.com — Francesco Paggiaro

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Рубрики : Общество Бизнес Право&Порядок

Регионы: Россия

Теги : Экономика продажа контрафакта Верховный суд


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