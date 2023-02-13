Новосибирский суд отказался арестовывать имущество Группы ВИС

Арбитражный суд Новосибирской области отказал в удовлетворении заявления внешнего управляющего ООО «Экология-Новосибирск» (входит в группу «ВИС») Владислава Баряева, в котором он просил привлечь к субсидиарной ответственности по кредиторской задолженности компании группу ВИС. Владислав Баряев просил наложить арест на имущество ООО «ЭкоТранс-Н», ООО «КПФ», ООО «ПФ «ВИС», Группа «ВИС» (АО) на сумму в пределах 880,7 млн рублей. В телеграмм-канале Группы «ВИС» сообщается, что «суд счёл неубедительными доводы внешнего управляющего». Мотивировочная часть решения пока не опубликована.

Напомним, что приказом Министерства ЖКХ от 10 февраля ООО «Экология-Новосибирск» лишена статуса регоператора. Основание лишения статуса — непредоставление банковской гарантии и нарушение схемы потоков, когда перевозчик везет мусор не в том место, которое предусмотрено схемой размещения отходов.

«Экология-Новосибирск» находится в банкротстве с февраля 2022 года. В октябре в отношении компании была прекращена процедура наблюдения и введена процедура внешнего управления до апреля 2024 года. В январе 2022 прокуратура возбудила уголовное дело в связи с мошенничеством на «мусорном» рынке. 1 февраля 2022 года внешний управляющий регоператора ООО «Экология-Новосибирск» Владислав Баряев направил в арбитражный суд Новосибирской области заявление, в котором просит привлечь к субсидиарной ответственности по обязательствам «Экологии-Новосибирск» солидарно контролирующих должника лиц: ООО «ЭкоТранс-Н», ООО «КПФ», ООО «ПФ ВИС» и Группа «ВИС» (АО).

Согласно выписке из ЕГРЮЛ, группе «ВИС» принадлежит 70% долей в ООО «Экология-Новосибирск» через ООО «ПФ ВИС» и ООО «КПФ2. Группа также владеет 40% в уставном капитале ООО «ЭкоТранс-Н» через ООО «Русэкогрупп».

Ранее редакция сообщала о том, что «Экологию-Новосибирск» лишили статуса регоператора.