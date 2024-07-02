Российско-африканский форум пройдет в Новосибирске

Форум «Россия — Африка. Образование. Культура. Бизнес» пройдет в Новосибирске в конце августа — начале сентября. Инициатором мероприятия выступает Новосибирский государственный университет (НГУ).
— Представители Мали, Чада и Гвинеи выразили готовность участвовать в форуме, — сообщили в вузе.
Форум может стать частью деловой программы Международного форума технологического развития «Технопром».
На прошлой неделе НГУ посетила делегация африканских стран. Они интересовались условиями приема в университет, формами обучения и другими вопросами.
— Одна из наших целей — увеличить поток студентов именно в Сибирь, — говорится в сообщении Натальи Красовской, исполнительного директора центра народной дипломатии, депутата регионального парламента.
Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске состоится XI Международный Сибирский транспортный форум.
Источник фото: НГУ / Автор — пресс-служба.
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