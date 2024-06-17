Рекламодателям

В Новосибирске состоится XI Международный Сибирский транспортный форум

  • 17/06/2024, 12:58

В Новосибирске состоится XI Международный Сибирский транспортный форум
Дискуссионные площадки, круглые столы, конференции, панельные дискуссии пройдут по актуальным направлениям транспортной и дорожной инфраструктуры.

С 19 по 21 июня на базе МВК «Новосибирск Экспоцентр» состоится XI Международный Сибирский транспортный форум и выставка «Современный транспорт и инфраструктура».

— В этом году мы будем обсуждать новый майский указ Президента России, в котором сформированы новые национальные цели, в том числе касающиеся создания комфортной и безопасной среды для человека, которые мы должны достигнуть до 2030 года. Сюда входят и обновление пассажирского транспорта, и приведение в нормативное состояние федеральной сети автомобильных дорог, и снижение смертности на них, увеличение авиационной подвижности и переход на отечественные самолеты, — отметил министр транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Анатолий Костылевский.

Одним из главных событий мероприятия станет пленарная дискуссия при участии советника Президента РФ Игоря Левитина, председателя общественного совета при Минтрансе РФ Татьяны Горовой, полномочного представителя президента РФ по СФО Анатолия Серышева. Тема пленарного заседания: «Ключевые приоритеты и задачи транспортного развития для качественного роста экономики России».

Дискуссионные площадки, круглые столы, конференции, панельные дискуссии пройдут по 10 актуальным направлениям: воздушный, железнодорожный, водный, пассажирский транспорт, дорожно-строительный комплекс, транспорт и логистика, безопасность дорожного движения, безопасность населения на транспорте, беспилотные авиационные системы, цифровизация и инновации, наука, образование, кадры.

В то же время на выставке «Современный транспорт и инфраструктура» более 50 экспонентов представят отечественных и зарубежных производителей, при этом в отдельной зоне можно будет увидеть беспилотники.

Напомним, распоряжение Правительства региона «О проведении XI Международного Сибирского транспортного форума» и выставки «Современный транспорт и инфраструктура» подписал губернатор Андрей Травников. Форум и выставка проводится Правительством Новосибирской области.

Фото с сайта правительства НСО

120

Рубрики : Власть

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : правительство НСО власть Андрей Травников


0
0

СООБЩИТЕ НОВОСТЬ

Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru

Город для людей
медиапроект «ОПОРА — ЗА»
Бренды Новосибирской области
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования

Erid:F7NfYUJCUneLs1ucMYA1ЖК «Матрешкин двор»

ЖК «Матрешкин двор»

Студенческая
30 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".
Заельцовская
25 минут
Реклама. Рекламодатель: Реклама. Рекламодатель ООО УК «Согласие»

Erid:F7NfYUJCUneLs1ucMY9yЖК

ЖК "Новые Матрешки"

Пл.Маркса
25 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:F7NfYUJCUneLs1ucMYEKЖК «Grando»

ЖК «Grando»

Березовая роща
5 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:F7NfYUJCUneLs1ucMYA3ЖК «Luna»

ЖК «Luna»

Заельцовская
9 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Erid:F7NfYUJCUneLs1ucMYJmЖК «GORIZONT»

ЖК «GORIZONT»

Золотая Нива
12 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Erid:F7NfYUJCUneLs1ucMY9wЖК Сподвижники

ЖК Сподвижники

Пл.Маркса
20 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Спецоперация на Украине

Актуальный разговор

Анны Терешковой, глава департамента благоустройства мэрии Новосибирска

Анна Терешкова: Парковое строительство Новосибирска получит районную вариативность

По общему уровню озеленения Новосибирск не отстает от прочих городов «большой пятерки», но ему есть в чем совершенствоваться.
Все материалы
Город для людей
медиапроект «ОПОРА — ЗА»
Бренды Новосибирской области
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
«Искитимцемент» завершил подготовку к строительному сезону – 2024
17/06/24 16:06
Бизнес
«Гарантировал поступление»: жертвами чиновника-маньяка стали 11 студенток политехнического вуза
17/06/24 15:58
Общество
Уровень воды в Оби может превысить критические отметки
17/06/24 15:30
Общество
Суд оставил без изменения меру пресечения директору «Центра водных видов спорта»
17/06/24 15:29
Право&Порядок
ФК «Новосибирск» не прошел в Первую лигу
17/06/24 15:05
Общество
Бастрыкина просят взять под личный контроль дело об аресте Александра Зырянова
17/06/24 14:13
Власть Общество
На свалку отправили книги и красный диплом под Новосибирском
17/06/24 13:53
Общество
Замглавы ТУАД Константина Громенко взяли под стражу в Новосибирске
17/06/24 13:43
Право&Порядок
Шапочки для бойцов СВО связала 91-летняя пенсионерка из Новосибирска
17/06/24 13:20
Общество
Новосибирские аграрии довели уровень импортозамещения семенного материала до 75%
17/06/24 13:16
Власть
Очередная партия бомбардировщиков Су-34 передана на фронт из Новосибирска
17/06/24 13:07
Власть
В Новосибирске состоится XI Международный Сибирский транспортный форум
17/06/24 12:58
Власть
Жители Хилокского потребовали убрать отходы забоя скота из микрорайона
17/06/24 12:35
Бизнес Право&Порядок
Суд вынес приговор незаконным лесорубам в Новосибирской области
17/06/24 12:32
Право&Порядок
Трамвай сошел с рельсов в Заельцовском районе Новосибирска
17/06/24 12:28
Происшествия
Уголовное дело о гибели подростков на стройке в Новосибирске передано в суд
17/06/24 11:33
Право&Порядок
9 человек за неделю утонули в Новосибирской области
17/06/24 11:33
Общество Происшествия
Несанкционированный детский лагерь выявили на дачах под Новосибирском
17/06/24 11:19
Бизнес Власть Общество
Четыре человека пострадали в массовом ДТП в Новосибирске
17/06/24 10:49
Происшествия
Китайские товары подорожают из-за проблем с логистикой в Новосибирске
17/06/24 10:46
Бизнес ВЭД
Популярное
Черная Фасоля ищет дом
10/06/24 12:13
Пушистая красавица с доверчивым взглядом ищет дом!
28/05/24 13:53
Ночью в музеях города посетители смогут увидеть НЕреальный Новосибирск
17/05/24 9:00
Культура
Магнитная буря ожидается в ночь на 6 мая в Новосибирской области
5/05/24 10:30
Общество
Лунный календарь на май для дачников опубликовали в Новосибирске
2/05/24 10:15
Работодателей могут обязать индексировать зарплаты сотрудников в двойном размере от уровня инфляции
1/04/24 14:33
Новости компаний
Важный шаг в большую журналистику: молодые таланты могут заявить о себе в номинации «ПРОба пера»
17/06/24 11:59
Семейный фестиваль «Экомир» прошел в Новосибирске при поддержке Сбера
14/06/24 14:08
«Россия – миру»: новый спецпроект «АиФ» рассказывает о развитии науки
13/06/24 14:48
В Новосибирской области участились случаи повреждения ЛЭП при несанкционированных работах
13/06/24 10:47
Банковскую карту с AI-дизайном из Сибири начали оформлять в павильоне Сбера на ВДНХ
11/06/24 11:33
Банк Уралсиб в Красноярске стал партнером Всероссийского семейного фестиваля сбережений и инвестиций
11/06/24 9:00

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2023 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.
 
×
Поиск по автору:
×
Июнь 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Май    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска