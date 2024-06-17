В Новосибирске состоится XI Международный Сибирский транспортный форум

С 19 по 21 июня на базе МВК «Новосибирск Экспоцентр» состоится XI Международный Сибирский транспортный форум и выставка «Современный транспорт и инфраструктура».

— В этом году мы будем обсуждать новый майский указ Президента России, в котором сформированы новые национальные цели, в том числе касающиеся создания комфортной и безопасной среды для человека, которые мы должны достигнуть до 2030 года. Сюда входят и обновление пассажирского транспорта, и приведение в нормативное состояние федеральной сети автомобильных дорог, и снижение смертности на них, увеличение авиационной подвижности и переход на отечественные самолеты, — отметил министр транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Анатолий Костылевский.

Одним из главных событий мероприятия станет пленарная дискуссия при участии советника Президента РФ Игоря Левитина, председателя общественного совета при Минтрансе РФ Татьяны Горовой, полномочного представителя президента РФ по СФО Анатолия Серышева. Тема пленарного заседания: «Ключевые приоритеты и задачи транспортного развития для качественного роста экономики России».

Дискуссионные площадки, круглые столы, конференции, панельные дискуссии пройдут по 10 актуальным направлениям: воздушный, железнодорожный, водный, пассажирский транспорт, дорожно-строительный комплекс, транспорт и логистика, безопасность дорожного движения, безопасность населения на транспорте, беспилотные авиационные системы, цифровизация и инновации, наука, образование, кадры.

В то же время на выставке «Современный транспорт и инфраструктура» более 50 экспонентов представят отечественных и зарубежных производителей, при этом в отдельной зоне можно будет увидеть беспилотники.

Напомним, распоряжение Правительства региона «О проведении XI Международного Сибирского транспортного форума» и выставки «Современный транспорт и инфраструктура» подписал губернатор Андрей Травников. Форум и выставка проводится Правительством Новосибирской области.