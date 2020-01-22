Российско-китайская зона торгово-экономического сотрудничества будет создана в Циндао

Первый заместитель мэра Новосибирска Геннадий Захаров встретился с делегацией города Циндао (Китайская Народная Республика). Стороны обсудили перспективы российско-китайского сотрудничества в научно-технической, инвестиционной и предпринимательской сферах, сообщили в пресс-службе мэрии города Новосибирска.

— Мы хотим, чтобы как можно больше китайцев узнали о вашем городе. На выставке можно будет рассказать о сибирской культуре, показать товары, произведённые в Новосибирске, и познакомить жителей Циндао с инновационными разработками ваших учёных, – отметил начальник Управления коммерции города Циндао господин Чжао Шиюй, предложив провести в городе выставку, посвященную городу Новосибирску.

Напомним, в ходе саммита ШОС, проходившего в июне 2018 года, руководство России и Китая договорились о создании в Циндао российско-китайской зоны торгово-экономического сотрудничества. Одним из основных партнёров власти города Циндао видят Новосибирск с его научно-промышленным потенциалом и торговыми связями. В частности, сотрудничество предполагает возможность создания совместных предприятий на территории Циндао и Новосибирска, инвестиции в крупные экономические и научно-промышленные проекты, развитие всесторонних торгово-экономических, культурных связей и туризма.

Гости из Китайской Народной Республики сообщили, что ведут переговоры с одной из российских авиакомпаний о запуске прямого рейса «Новосибирск-Циндао».

Первый заместитель мэра Геннадий Захаров, в свою очередь, предложил рассмотреть возможность подписания договора о побратимских отношениях с городом Циндао. Он также пригласил гостей поучаствовать в ежегодном межрегиональном форуме «Городские технологии», который пройдёт 14-15 мая в МВК «Новосибирск Экспоцентр».

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