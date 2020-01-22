Возбуждено уголовное дело за незаконную передачу земельных участков в собственность гражданам

Прокуратура Новосибирского района проверила соблюдение земельного законодательства в деятельности администрации Барышевского сельсовета Новосибирского района, сообщили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области. Проверкой вскрыто 13 фактов незаконного предоставления администрацией Барышевского сельсовета земельных участков в собственность гражданам бесплатно.
Отмечается, что общая кадастровая стоимость земельных участков превышает 800 тыс. рублей.
— По заявлениям прокуратуры суд признал недействительными правовые акты администрации о предоставлении земельных участков, что явилось основанием для исключения из единого государственного реестра недвижимости ранее внесенных записей о регистрации права собственности на спорные земельные участки, — рассказали в прокуратуре.
По результатам их рассмотрения следователь следственного отдела по городу Обь следственного управления регионального СКР возбудил в отношении неустановленного лица из числа сотрудников администрации сельсовета уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, то есть совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов общества и государства).
Фото: Фотобанк Moscow-Live.ru
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