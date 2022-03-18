Российское правительство планирует ввести рассрочку на оплату услуг ЖКХ для поддержки граждан

Власти намерены ввести рассрочку на установку счетчиков электричества, тепла и воды для поддержки бизнеса и граждан, сообщает газета «Известия» со ссылкой на материалы рабочей версии плана первоочередных действий кабмина.

Согласно документу, правительство рассчитывает изменить порядок начисления штрафов за несвоевременную оплату жилищно-коммунальных услуг для граждан и управляющих компаний, не вовремя проведенную поверку счетчиков, вышедших из срока годности.

Кабмин также выделит из федерального бюджета 269,2 млрд рублей на льготные ипотечные программы, а для субсидирования проектного финансирования — 35 млрд рублей. Уточняется, что согласно плану, данные меры должны быть утверждены до 28 марта.

Также до 31 марта власти установят норму аванса для регоператоров капремонта на оплату работ подрядчиков, которая будет выше разрешенных на данный момент 30%.