Режим закрытого неба на юге России продлен до 26 марта

Режим закрытого неба на юге России было решено продлить, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в Минтрансе РФ.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР. Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Евросоюз официально закрыл воздушное пространство для российских авиакомпаний, к ним также присоединились США, Великобритания и ряд других стран.

В ответ в Минтрансе РФ заявили, что будут действовать «зеркально» в вопросе закрытия воздушного пространства для стран, которые первыми запретят полеты российских самолетов. Позднее Россия ограничила возможность использования своего воздушного пространства для стран, которые ввели подобные ограничения в отношении российских авиаперевозчиков.