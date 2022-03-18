В России снова заработали кредитные каникулы

Снова ввести кредитные каникулы в закон предложил Банк России. Кто может претендовать на каникулы и как быть тем, кто не проходит по критериям – объяснили в Сибирском ГУ Банка России.

Кредитные каникулы для людей

Изменения в закон об обязанности предоставлять кредитные каникулы будут действовать до 30 сентября 2022 года.

— Есть три основных критерия, которым должна соответствовать ситуация человека, чтобы он мог воспользоваться кредитными каникулами по закону. Во-первых, это снижение доходов. Они должны уменьшиться как минимум на 30% по сравнению с 2021 годом. Второе – кредит не должен быть выше лимита, установленного правительством. И третье – кредит должен быть оформлен до 1 марта 2022 года, — пояснил заместитель начальника Сибирского ГУ Банка России Артур Музяев.

Снижение доходов человек может подтвердить справкой с места работы или свидетельством о постановке на учет в качестве безработного. Кредитор может и сам запросить нужную информацию в ПФР или ФНС. Лучше связаться со своим банком, микрофинансовой организацией или КПК, чтобы уточнить нужный пакет документов.

Что касается лимитов, то они были увеличены по сравнению с коронавирусными каникулами. Для потребительских кредитов это 300 тыс. рублей, для кредитных карт – 100 тыс. рублей, для автокредитов – 700 тыс. рублей. Потребительские кредиты для ИП должны быть не больше 350 тыс. рублей, чтобы воспользоваться отсрочкой. Для ипотечных кредитов лимит зависит от региона. Для Новосибирской области это 3 млн рублей.

Долг отложат, но не простят

Возможность уйти на кредитные каникулы не означает, что банк или МФО простит долг. Антикризисный механизм дает передышку – до шести месяцев – чтобы вновь найти работу, если вы ее потеряли, или восстановить снизившийся доход. В эти полгода можно либо вообще не платить кредитору, либо вносить платежи частично.

Если к началу каникул банк или МФО уже начислил вам неустойку или штрафы, то их заморозят. Расти они не будут, но после каникул их придется заплатить. Во время льготного периода кредитор продолжит начислять проценты на долг.

— По ипотечному кредиту проценты будут начислять в размере, который прописан в договоре. По потребительским кредитам, автокредитам и кредитным картам проценты начислят в размере двух третей от среднерыночной полной стоимости кредита за четвертый квартал 2021 года. Например, для автокредитов на новые машины ставка на льготный период составит 9,1%, для потребов на срок до года и сумму от 100 тыс. до 300 тыс. рублей –10%, — объяснил Артур Музяев.

Замороженную неустойку, пропущенные платежи и начисленные во время каникул проценты нужно будет заплатить банку после погашения основного кредита. Важно, что привычный ежемесячный платеж не увеличится, а вот срок продлится за счет пропущенных платежей. Новый график кредитор должен направить за пять дней до окончания каникул. А если во время действия льготного периода у заемщика ситуация улучшилась, он может в любой момент выйти из каникул и вернуться в график платежей. Нужно просто сообщить об этом банку или МФО.

Еще одно важное условие, которое есть в законе о кредитных каникулах, – возможность начать их задним числом. По ипотеке можно отодвинуть срок начала льготного периода на месяц, а по потребительским кредитам – на две недели.

Реструктуризация по собственным программам банков

Действие коронавирусных кредитных каникул закончилось 30 сентября 2020 года, однако и после этой даты продолжала работать рекомендация Банка России кредиторам идти на встречу заемщикам и реструктурировать их кредиты. Сейчас она вновь действует – до 31 декабря 2022 года. В этот период банкам рекомендуют не назначать пени и штрафы за просрочки платежей, а график платежей менять на подходящий заемщику – например, уменьшать размер ежемесячных платежей за счет увеличения срока кредита.

Обращаться в банки за реструктуризацией по собственным программам смогут те заемщики, которые не подходят под критерии кредитных каникул по закону – например, у них сократился доход только на 20% или их кредит больше установленного лимита.

Ипотечные каникулы

Сейчас лимиты для кредитных каникул на ипотеку увеличены для Новосибирской области до 3 млн рублей. В коронавирусной версии максимальный размер был ограничен 2 млн рублей.

— Средний размер ипотечного кредита в 2021 году в Новосибирской области составил 2,73 млн рублей, это меньше установленного лимита. Но, конечно, в нашем регионе есть ипотеки и больше 3 млн рублей. В этом случае заемщик может воспользоваться другим механизмом, который действует постоянно с 2019 года – ипотечными каникулами. Ограничение по сумме кредита для этой меры значительно выше – 15 млн рублей, — рассказал Артур Музяев.

Уйти на ипотечные каникулы могут те люди, для которых ипотечное жилье – единственное. Кроме этого, снижение дохода на 30% должно быть зафиксировано за два месяца, при этом есть условие о том, что платежи по ипотечному кредиту превышают половину дохода. В этом законе прописаны и другие трудные жизненные ситуации, которые дают право обратиться за льготным периодом. Это в том числе регистрация в качестве безработного, больничный больше двух месяцев подряд и некоторые другие. Ипотечные каникулы даются максимум на полгода.

Кредитные каникулы для МСП

В этом случае условий про снижение дохода нет. Претендовать на отсрочку могут предприятия из списка отраслей, который утвердило Правительство РФ. Это в том числе производство пищевых продуктов, одежды, лекарств, мебели, электрооборудования, автомобилей и многих других товаров, розничная и оптовая торговля, деятельность разных видов транспорта, а также организаций культуры, образования, здравоохранения – всего больше 70 видов деятельности.

Законом определен срок до 30 сентября 2022 года – в любую дату до этого момента предприниматель может обратиться за кредитными каникулами. Кредитор обязан рассмотреть требование в срок не более пяти дней. Способ связи компании с банком указан в кредитном договоре.

Когда период кредитных каникул заканчивается, в сумму основного долга включаются проценты, которые должен был бы заплатить предприниматель без льготного периода. При этом ежемесячный платеж не увеличивается, а срок возврата кредита продлевается. В любой момент каникул предприниматель может погасить часть суммы кредита, не прерывая льготного периода, или полностью выйти из каникул.

Индивидуальный предприниматель может выбрать один из вариантов: уйти на кредитные каникулы как физическое лицо или как МСП. Если он выбирает первый вариант, то должен показать снижение дохода на 30%, а сумма кредита ограничена 350 тыс. рублей. Второй вариант возможен, если его деятельность относится к перечню пострадавших отраслей. При этом он не сможет воспользоваться двумя вариантами одновременно.

Материал предоставлен Сибирским ГУ Банка России