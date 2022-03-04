Российское правительство подготовило три варианта взаимоотношений с зарубежными компаниями

— Сегодня могут появиться предприятия, акционеры которых принимают решение уйти с российского рынка. В этой связи возникает три варианта. Первый — компания продолжает полноценную работу в России. При этом обеспечивается в полном объеме поставка сырья, материалов, комплектующих, необходимых для производственного процесса, выполняются трудовые обязательства перед сотрудниками, — цитирует пресс-служба заявление первого вице-премьера России Андрея Белоусова. — В соответствии со вторым — доля иностранных акционеров передаётся в управление российским партнёрам с последующей возможностью возвращения на рынок России.

Третий рассматриваемый сценарий, при котором компания уходит с российского рынка, закрывая предприятие и увольняя сотрудников, рассматривается правительством фактически как умышленное банкротство, пояснил Белоусов.

— В этом варианте мы будем вмешиваться через процедуру ускоренного банкротства, так как абсолютным приоритетом для нас является сохранение занятости и социальное благополучие наших граждан, чтобы добросовестные предприниматели могли обеспечить эффективное функционирование бизнеса, — заявил первый вице-премьер.

Кроме того, Белоусов сообщил, что российский кабмин примет меры для поддержки занятости населения из-за ухода иностранных компаний с российского рынка.