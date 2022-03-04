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Бизнесу готовят меры господдержки на основе пандемийного опыта

  • 04/03/2022, 16:30
Автор:
новости Новосибирска
Не только на федеральном, но и на региональном уровне.

— Мы будем рассматривать вопросы по господдержке товаропроизводителей, а также компаний, работающих в сфере торговли, общепита и услуг. Учитывая пандемийный опыт, мы точно пройдем эту ситуацию, — заявил на пресс-конференции министр промышленности и торговли Новосибирской области Андрей Гончаров.

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Он напомнил, что такой опыт у области есть, так как она достаточно быстро принимала необходимые решения во время пандемии.

— Вчера вице-премьер правительства РФ Андрей Белоусов провел большое совещание с участием правительства РФ, а также представителями министерств и ведомств федеральных органов власти и представителей бизнеса по теме санкций, а также определению мер господдержки федерального и регионального уровня, — говорит Гончаров. — Сейчас в оперативном режиме разрабатывается план мероприятий по оказанию господдержки.

По словам министра, в областном Минпромторге также готовится пакет предложений, который будет рассматриваться совместно с другими ведомствами и объединениями предпринимателей.

— Государство не оставит предпринимателей в сложной ситуации, но господдержка должна быть взвешенной. Нужно правильно оценить все риски для бюджетов всех уровней, чтобы мы не потеряли наши строящиеся объекты, которые уже запланированы и находятся в стадии реализации, чтобы они не превратились в долгострои, — констатировал Гончаров. — С другой стороны, чтобы оперативно принимать такие решения, нужен консенсус с бизнес-сообществом. Поэтому мы сейчас активно собираем информацию и предложения.

Он подтвердил, что продолжается обсуждение возможности снижения ставок по упрощенной системе налогообложения.  Напомним, предприниматели региона лоббируют эту налоговую льготу с весны 2020 года.

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— Для малого и среднего бизнеса, работающего в сфере услуг, торговли и общепита, эта тема очень важна. Мы находимся в активном диалоге, тема прорабатывалась в течение 2021 года, — говорит министр. — В некоторых регионах ставки по упрощенке снижены до минимума. Это региональная мера поддержки, которая зависит от ситуации в субъекте федерации, поэтому решение должно приниматься взвешенно, с учетом всех экономических рисков и возможностей региона, в том числе по социальной нагрузке.

По данным УФНС по Новосибирской области, совокупная сумма поступлений в консолидированный бюджет РФ за 2021 год составила 260 млрд рублей с приростом более чем на четверть (26,7%). Из них 68 млрд рублей с ростом на 22 млрд, это почти на 48% дал налог на прибыль организаций. Поступления НДС выросли, в сравнении с прошлым годом, на 14 млрд (на 27,6%) и составили 64 млрд рублей. Поступления НДФЛ составили  73,4 млрд  и приросли на 9,2 млрд рублей (на 14,4%). Это на 3,1 процентных пункта опережает темп роста среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников Новосибирской области (по данным Новосибирскстата за январь-ноябрь 2021 года — 111,3%). Почти половину всех поступлений (47%) обеспечивают плательщики двух основных отраслей: торговля оптовая и розничная (объем поступлений составил 61 млрд рублей) и обрабатывающие производства (58 млрд). В наибольших размерах рост отмечен также в торговле (на 13,6 млрд или на 28%) и в обрабатывающем производстве (на 7 млрд или на 14%).

Фото пресс-службы Минпромторга

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Рубрики : Власть Бизнес

Регионы: Новосибирская область Новосибирск

Теги : УСН налоги господдержка власть бизнес


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