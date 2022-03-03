Вскрытие рек в области начнется во второй половине апреля

— В течении нынешнего зимнего сезона температуры фиксируются на 2-3 градуса выше норматива. Декабрь был вообще аномальным — на 3-5 градусов выше нормы, осадков тоже выпало больше нормы. Глубина промерзания почвы меньше, чем в прошлом году. Высота снежного покрова больше. Но незначительно. Содержание воды в снежном покрове варьируется от 80 до 172%. Толщина льда на водных объектов меньше, чем годом ранее, — сообщил на заседании комиссии по экологии регионального парламента начальник Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Александр Люцигер.

По его словам, пока неблагоприятных предпосылок для прохождения паводкового периода в регионе нет. Но впереди еще март и апрель, когда в Новосибирске могут быть низкие температуры. В первой и третьей декаде марта ожидается большое количество осадков, то есть нарастание снежных запасов в регионе продолжится.

С точки зрения подтопления заторы и резкий подъем воды возможны на реке Карасук. Ниже нормы ожидается уровень воды на реках Бердь, Иня, на реках Карасук и Каргат — в пределах нормы. На реках Омь и Тартас выше нормы на 0,5-1 м, но это ниже критических отметок.

— По прогнозам, вскрытие рек у нас начнется во второй декаде апреля — на 2-4 дня раньше средних многолетних значений. Учитывая рельеф Новосибирской области, в периоды резкого потепления при интенсивном снеготаянии возможно затопление пониженных участков местности и разлив малых рек, — предупредил Люцигер.

Начальник ГУ МЧС России по Новосибирской области Виктор Орлов пояснил, что при прохождении первой волны паводка подтопление возможно в 115 населенных пунктах 12 районов области — 3,5 тысячи жилых домов, где проживают более 10 тысяч человек. Также в зону подтопления могут попасть 15 мостов и 146 участков автодорог.

При прохождении второй волны под угрозой могут оказаться 38 садоводческих товариществ на территории Новосибирска, Новосибирского и Колыванского районов, расположенные в нижнем бьефе. Всего более 6 тысяч участков

По данным МЧС, риск образования заторов возможет в 5 местах на 4 реках области. Сейчас ведомство уже разыграло контракты для проведения взрывных работ и пропуска ледохода. Для борьбы с паводками зарезервированы 8 тысяч специалистов и более 2 тысяч единиц техники.

Напомним, 1 марта совещание по вопросам готовности регионов Сибири к прохождению паводка прошло в полпредстве. По оценкам МЧС России, при неблагоприятном развитии ситуации в зону паводка округа могут попасть более 750 населенных пунктов с населением около 190 тысяч человек, более 400 км дорог и более 180 социально значимых объектов.