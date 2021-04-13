РУСФОНД собирает деньги на операцию для «хрустального» малыша

У Виталика врожденное нарушение – очень хрупкие кости.

— Первый перелом случился в три месяца: малыш сломал правое плечо. Тогда сын быстро восстановился, нормально развивался и свободно двигался. А в два года споткнулся на бегу и получил перелом левой бедренной кости со смещением. Полтора месяца провел в гипсе, и только его сняли – сломал ту же ногу! После лечения и реабилитации Виталик начал осторожно ходить с опорой, но правая нога подвернулась, и случился новый перелом. К трем годам малыш перенес около десяти переломов ног. В сентябре 2017 года мы обратились в клинику Глобал Медикал Систем (GMS Clinic, Москва). Виталика обследовали и составили план лечения. Тогда же сын сломал левое бедро, и его прооперировали в GMS Clinic – укрепили бедро телескопическим штифтом. После операции сын ходил и даже бегал. А в мае 2019 года упал и сломал правую голень с сильным смещением. Последовала очередная операция, сыну установили внутрикостный телескопический стержень, затем продолжили лечение, — рассказывает мама Виталика Елена Бондарева.

По словам педиатра Центра врожденной патологии клиники Глобал Медикал Систем (GMS Clinic) (Москва) Алены Гавриной, у Виталия несовершенный остеогенез. Мальчик регулярно получает медикаментозную терапию, и на фоне лечения плотность его костей приблизилась к возрастной норме, он самостоятельно ходил и вел обычный образ жизни до недавнего перелома левой большеберцовой кости со смещением.

— Виталию требуется операция для сопоставления костных отломков – установка в костный канал телескопического стержня, который будет армировать кость изнутри и удлиняться по мере роста ребенка, — говорит Алена Гаврина.

По данным Русфонда, стоимость операции составляет 548 400 рублей. Семья Виталика не в состоянии собрать такую сумму самостоятельно и просит помощи.

— Я очень благодарна Русфонду за поддержку – не представляю, что бы мы без вас делали. Живем в селе, муж рабочий на заводе, я получаю пособие по уходу за ребенком-инвалидом, — говорит Елена.

Помочь Виталику можно по ссылке