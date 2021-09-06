Россиян будут штрафовать за подглядывание в окна

Все, что находится и происходит внутри жилого помещения, попадает под понятие «частная жизнь», включая детали интерьера и бытовые предметы. Это семейная, интимная жизнь, рассказал РИА Недвижимость ведущий юрист компании Intellect Михаил Хохолков.

— Статья 137 Уголовного кодекса РФ предусматривает ответственность за незаконный сбор или распространение сведений о частной жизни лица, составляющих его личную или семейную тайну, без его согласия. Наказание может варьироваться от штрафа в размере до 200 тысяч рублей до лишения свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, — напомнил эксперт.

Поэтому систематическое подглядывание в окна можно расценивать как вторжение в частную жизнь и сбор информации о ней, а применение специальной оптики — как использование спецсредств для скрытого наблюдения. В результате можно получить судимость по статье 138.1 Уголовного кодекса за незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации, добавил Хохолков.

— Самое сложное для жителя — зафиксировать намеренное наблюдение за собой. Потому что именно он должен доказать, что ответчик собирает информацию. На практике это можно сделать встречным наблюдением: вас снимают — вы снимаете. Или уже по факту публикации фото — тогда можно будет установить распространителя приватной информации и привлечь его к ответственности за распространение сведений о частной жизни без согласия. К сожалению, это работает постфактум, — объяснил эксперт.

Жители первых этажей в принципе не защищены от посторонних глаз. Но если случайный прохожий вскользь бросил взгляд в окно, то с этим еще можно смириться.

— Прохожий находится на улице, в общественном месте, и запретить ему смотреть туда, куда ему хочется, нельзя. Другая ситуация, если прохожий пристально разглядывает, что же происходит у вас на кухне. Еще более пугающим будет человек, вплотную наблюдающий за вами в окно, — отметил он.

Если такими действиями гражданину причинен моральный вред (физические или нравственные страдания), то суд может возложить на нарушителя обязанность денежной компенсации указанного вреда. При определении размеров компенсации суд принимает во внимание степень вины нарушителя и иные заслуживающие внимания обстоятельства, напомнил юрист.