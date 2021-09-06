Роспотребнадзор изучает качество питания новосибирских школьников

— Управление Роспотребнадзора по Новосибирской области в период с 06 по 17 сентября 2021 года организует работу «горячей линии» для консультирования граждан по вопросам организации школьного питания в Новосибирской области, — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Специалисты Управления дадут разъяснения по организации горячего питания в школах, подробно расскажут о нормах потребления необходимых для развития детского организма веществ, поделятся рекомендациями по контролю за питанием детей в школе. Также специалисты зафиксируют факт ненадлежащего оказания услуг питания и помогут организовать проверку учебного заведения.

Номера телефонов, по которым проводятся консультации в рамках тематической «горячей линии», и адреса консультационных центров и пунктов можно найти на официальном сайте управления Роспотребнадзора по Новосибирской области.

Управлением Роспотребнадзора по Новосибирской области в постоянном режиме осуществляется надзор за безопасностью и качеством питания детей в школах. Роспотребнадзор выпустил «Рекомендации по организации питания для обучающихся общеобразовательных организаций», регламентирующий нормы горячего питания в школах. Также разработаны методические рекомендации «Родительский контроль за организацией горячего питания детей в общеобразовательных организациях», которые позволят родителям школьников оценить качество оказываемых услуг питания.