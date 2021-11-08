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Россиян «раскодировали»

  • 08/11/2021, 11:00
Автор:
Новости Новосибирской области
Не для всех QR-код стал пропуском в относительно «свободную» жизнь

Система «Госуслуги» сократила срок действия QR-кодов граждан вдвое — с года до полугода. Об этом сообщает «Интерфакс» по следам обращения жителей различных регионов.

— С утра на проблемы с QR-кодами стали жаловаться жители разных регионов России, включая жителей ДФО и москвичей, — передаёт издание. — У некоторых пользователей сроки действия сертификатов полностью обнулились. Вскоре после появления сообщений об изменении срока действия сертификатов портал «Госуслуги» начал работать с перебоями. При попытке пользователей зайти в личный кабинет высвечивается надпись: «По техническим причинам портал временно недоступен».

Новосибирская область тоже не осталась в стороне.

Я, когда почти месяц назад ревакцинировалась «Спутник-Лайтом» (так как верю все же в эффективность прививки) думала, что для поддержания иммунитета мне будет этого достаточно, а, чтобы слетать в январе на море у меня есть действующий на год сертификат Спутника V, сообщает одна из жительниц Новосибирска на своей странице в соцсети. Но не тут-то было… Не сказать, что я сильно расстроилась, но представляю в каком недоумении те, у кого был единственный сертификат о прививке, сделанной 7 месяцев назад.

Кое-кто лишился даже сокращённой версии кода.

Код не читается, сообщает редакции ещё один житель, по просьбе корреспондента зашедший на свой аккаунт в «Госуслугах». До этого читался нормально.

Предварительная версия, озвученная федеральным правительством связано со сбоем работы системы «Госуслуги».

— Минцифры и Минздрав России сообщают: QR-коды, которые получают россияне на портале госуслуг после вакцинирования от COVID, действительны в течение всего срока, — сообщают со своей стороны профильные министерства РФ.

Напомним, что в Новосибирской области QR-код в настоящее время является «пропуском» на культурные и спортивные мероприятия, вмещающие более 100 человек. Однако, по предложению Роспотребнадзора, озвученному на оперативном совещании в областном правительстве, список «кодируемых» могут дополнить ещё и заведениями общепита за исключением производственных столовых. Кроме того, возможно в ближайшее время и расширение списка категорий граждан, подлежащих обязательной вакцинации, к которым могут добавить работников служб доставки и гостиничной отрасли. Соответствующее предложение должен будет в течение недели рассмотреть областной оперативный штаб по противодействию коронавирусу.

Фото: pixabay.com автор: wir_sind_klein

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Рубрики : Экономика Общество

Регионы: Новосибирская область

Теги : коронавирус Госуслуги QR код


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