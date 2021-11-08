В Красноярском крае уже более 740 заболевших COVID-19 за сутки

По данным сайта стоп.коронавирус.рф, в Красноярском крае на утро 7 ноября за сутки заболел 721 человек, 30 умерло, в Иркутской области — 541, 28 умерло, в Омской — 581, 12 умерло, в Алтайском крае — 510, 26 умерло, в Новосибирской области — 385 (на утро 8 ноября — 400), 13 умерло, в Кемеровской области — 326, умерло 4 человека, Томской — 274, умерло 4 человека, Республике Бурятия — заболело 206, умерло 4 человека, Республике Алтай — 43 заболело, 2 умерло.

Какие ограничения введены на в регионах Сибири:

Красноярский край, коллективный иммунитет — 45,2% (на 5 ноября)

Ограничение работы заведений общепита с 7:00 до 23:00 часов.

Запрещается работа танцевальных зон и площадок в кафе и барах.

Для посещения мероприятий требуется наличие QR-кода, ПЦР или справки.

Заполняемость зрительных залов до 14 ноября 2021 г. — 50% от общей вместимости, с 15 ноября 2021 г. — 70% от общей вместимости.

Введен масочный режим в общественном транспорте.

Ограничение по заполняемости фитнес клубов — 50%.

Приостановлен личный прием граждан и доступ в здание суда лиц, не являющихся участниками судебных процессов.

Организована термометрия пассажиров на транспортных узлах.

Рекомендовано воздержаться от поездок за пределы РФ.

Граждане, прибывшие в города Норильск и Дудинку, в течение 3-х дней с момента прибытия обязаны сдать ПЦР-тест.

До 15 декабря обязательной вакцинации подлежат 80% работников ряда социально значимых сфер.

Иркутская область, коллективный иммунитет — 41,7% (на 3 ноября)

Введен масочно-перчаточный режим.

Запрет на работу заведений общепита в ночное время с 23:00 до 06:00.

Заведениям общепита разрешено работать при наполняемости залов не более 50%.

Посещение заведений общепита разрешено только с копией паспорта и QR-кодом, тестом ПЦР, справкой.

Фудкорты работают с условием предоставления электронного меню и оплаты только безналичным способом.

Посещение ТЦ при наличии, копии паспорта, QR-кода, отрицательного ПЦР-теста или справки переболевшего.

Посещение кинотеатров, театров, концертов, развлекательных учреждений разрешено при наличии копии паспорта и QR-кода, сертификата, справки.

Работа кинотеатров разрешена при заполняемости не более 50%.

С 23 октября 2021 года приостановлено проведение гастрольных и выездных концертов, спектаклей, балетов и цирковых представлений.

Спортивные мероприятия в рамках Календаря соревнований возможно проводить без зрителей.

Отменены детские смены в ряде оздоровительных лагерей.

Для заселения в санатории, дома отдыха, турбазы и иные аналогичные организации требуется сертификат о вакцинации, тест ПЦР, справка.

Введен масочный режим в общественном транспорте.

Посещение фитнес-центров, спортзалов (и других объектов физической культуры и спорта) разрешено при предъявления копии паспорта и QR-кода, сертификата или справки.

Деятельность СПА, соляриев, саун разрешена при заполняемости не более 50 % и соблюдении Методических рекомендаций Главного санитарного врача.

Личный прием граждан в госучреждениях рекомендовано ограничить, пришедшим на личный прием рекомендовать обращаться в письменной форме.

Для приезжающих в регион установлена обязанность сдать ПЦР тест и соблюдать самоизоляцию до получения его результатов. Данное правило не распространяется на вакцинированных и переболевших COVID-19.

Введен удаленный режим работы для 30% работников организаций, сотрудников 60 лет и старше, беременных женщин.

Обязательная вакцинация введена для сфер: медицина, образование, общественное питание, торговля, государственная и муниципальная служба, сфера услуг, сфера бытового обслуживания, ЖКХ, туризм, вахтовая работа, лица старше 60 лет.

Омская область, коллективный иммунитет — 46,7% (на 3 ноября)

Введен масочно-перчаточный режим.

Запрет курения кальянов в ресторанах, барах, кафе и в иных аналогичных объектах.

С 30 октября 2021 года запрет работы заведений общепита в ночное время.

Для посещения заведений общепита требуется предъявление документа, удостоверяющего личность, а также QR-кода или справки о медотводе.

Для посещения ТЦ требуется предъявление документа, удостоверяющего личность, а также QR-кода или справки о медотводе.

Запрет на нахождение несовершеннолетних граждан в заведениях общепита без сопровождения родителей (иных законных представителей).

Запрет на нахождение несовершеннолетних граждан в ТЦ без сопровождения родителей.

Запрещено проведение всех массовых мероприятий в помещениях и под открытым небом до 30 ноября 2021 года.

Для посещения учреждений культуры, спорта, аквапарков, гостиниц, организаций, осуществляющих деятельность в области искусства и развлечений требуется предъявление документа, удостоверяющего личность, QR-кода или справки о медотводе.

Разрешено заполнение объектов спорта (спортивные залы, фитнес-центры, бассейны и иные крытые спортсооружения) и кинотеатров при проведении культурных мероприятий не более чем на 50%.

Для посещения учреждений культуры, спорта, аквапарков, гостиниц, организаций, осуществляющих деятельность в области искусства и развлечений требуется наличие QR-кода или справки.

До 30 ноября 2021 года приостановлена деятельность компьютерных клубов, саун, спа центров, массажных кабинетов, других аналогичных объектов, за исключением бассейнов, аквапарков, бань и душевых по предоставлению общегигиенических услуг.

Для посещения салонов красоты (парикмахерских) требуется предъявление документа, удостоверяющего личность, а также QR-кода или справки о медотводе.

Запрещено проведение всех массовых мероприятий в помещениях и под открытым небом до 30 ноября 2021 года.

Для посещения учреждений культуры требуется наличие QR-кода или справки.

Разрешено заселение в дома отдыха, санатории и другие аналогичные объекты только при наличии сертификата вакцинации, ПЦР-теста или справки.

До 31 ноября 2021 года приостановлены плановые профилактические осмотры населения.

Введен особый режим работы МФЦ.

Введен масочный режим в общественном транспорте.

Организована термометрия пассажиров на транспортных узлах.

Введен удаленный режим работы для лиц старше 65 лет, беременных и лиц, имеющих хронические заболевания, не прошедших полный курс вакцинации.

Обязательная вакцинация не менее 80% для работников сфер: государственная и муниципальная служба, услуги населению, образование, здравоохранение, транспорт, туризм и гостиничный бизнес, торговля, культура, спорт, промышленность. производство и строительство.

Алтайский край, коллективный иммунитет — 37,2%

Введен масочно-перчаточный режим.

Запрет работы заведений общепита в ночное время с 23:00 до 6:00, за исключением работы навынос и доставки.

С 15 ноября 2021 г. посещение заведений общепита при наличии QR-кода, отрицательного ПЦР-теста или справки переболевшего.

С 30 октября 2021 г. доступ в ТРК и ТЦ при наличии QR-кода, отрицательного ПЦР-теста или справки переболевшего.

Запрет на проведение дискотек.

Запрет на проведение массовых мероприятий за исключением мероприятий в театрах, кинотеатрах, концертных залах, учреждениях клубного типа, спортивных объектах, цирках, открытых бассейнах при условии заполняемости не более 50% от их вместимости (но не более 500 человек).

Ограничение заполняемости зрительных залов не более чем на 50% от их вместимости.

Введен масочный режим в общественном транспорте.

Введен удаленный режим работы для невакцинированных граждан старше 60 лет и лиц, имеющих хронические заболевания.

Введена обязательная вакцинация не менее 80% коллективов органов власти и местного самоуправления, полиции, Росгвардии, МЧС, МФЦ, а также работников ряда социальных сфер.

Обязательная вакцинация введена для лиц в возрасте 60 лет и старше, а также лиц с хроническими заболеваниями.

Новосибирская область, коллективный иммунитет — 35,8%

Введен масочно-перчаточный режим.

Ограничение по заполняемости заведений и соблюдение социальной дистанции (1 посетитель на 4 кв.м).

Ограничение заполняемости зон фудкортов не более 50 человек.

Приостановлена работа танцполов (танцплощадок), дискотек.

Проведение массовых мероприятий приостановлено, за исключением работы театров, спортивных мероприятий и официальных торжественных мероприятий органов власти или местного управления при заполняемости залов до 50%.

Проведение официальных всероссийских и межрегиональных физкультурных, спортивных мероприятий и тд. при заполняемости залов не более 50%.

Проведение спортивных и физкультурных мероприятий при наличии QR-кода или ПЦР, справки.

Введен масочный режим в общественном транспорте.

Посещение фитнес-центров залов для занятий спортом, аквапарков, аттракционов, детских развлекательных центров при наличии QR-кода или ПЦР, справки.

Работа аквапарков с ограничением заполняемости не более 50 % от общей вместимости.

Обязательная вакцинация сотрудников социально значимых сфер.

Кемеровская область, коллективный иммунитет — 41% (на 3 ноября)

Введен масочно-перчаточный режим.

Запрет работы заведений общепита с 23.00 до 06.00, за исключением обслуживания навынос и доставки заказов.

Приостановлена работа фудкортов, работают только на вынос.

С 15 ноября 2021 года посещение культурно-развлекательных, зрелищных мероприятий с числом зрительских мест более 500 проводят с заполняемостью не более 70 % и при наличии у зрителей QR-кода, отрицательного ПЦР-теста, справки.

Разрешенная заполняемость залов на мероприятиях 50%.

Введен масочный режим в общественном транспорте.

Введена обязательная вакцинация для ряда социально значимых сфер с охватом не менее 60% работников.

Томская область, коллективный иммунитет — 33.5% (на 3 ноября)

Введен масочно-перчаточный режим.

Запрещено курение кальянов в ресторанах, барах, кафе и иных аналогичных объектах.

С 8 ноября 2021 года посещение заведений только с сертификатом, QR-кодом, ПЦР или справкой.

Запрет работы заведений общепита в ночное время.

В ТЦ запрещена работа бесплатных точек доступа Wi-Fi.

С 30 октября 2021 г. введены ограничения на посещение ТЦ несовершеннолетними без сопровождения взрослых.

С 15 ноября 2021 г. посещение ТЦ только с QR-кодом, ПЦР или справкой.

Временно приостановлено проведение массовых мероприятий в закрытых помещениях, не предусматривающих организацию посадочных мест, вне зависимости от количества одновременно присутствующих посетителей.

Запрещены проведение концертных, развлекательных, зрелищных мероприятий на открытом воздухе.

С 30 октября спортивные соревнования будут проходить без зрителей.

С 15 ноября 2021 года для посещения мероприятий требуется наличие QR-кода, ПЦР или справки.

С 30 октября 2021 г. приостановлена работа кинотеатров.

Заселяться в гостиницы могут только привитые, с сертификатом, справкой или ПЦР.

Введен масочный режим в общественном транспорте.

С 15 ноября 2021 года посещение заведений сферы услуг только при наличии сертификата, QR-кода, ПЦР или справки.

Введен удаленный режим для 30% сотрудников организаций.

Введен удаленный режим работы для непривитых граждан старше 60 лет.

Обязательная вакцинация введена для сотрудников правоохранительных органов, государственных и муниципальных служащих, врачей, учителей, работников сферы услуг, студентов.

Республика Бурятия, коллективный иммунитет — 55,2% (на 3 ноября)

Введен масочно-перчаточный режим.

Запрет на курение кальянов.

Рассадка за одним столом не более четырех человек (без учета детей).

Запрещена работа общепита после 23.00.

Посещение заведений только с QR-кодом вакцинированного, переболевшего.

Разрешена работа детских развлекательных центров, детских игровых комнат, детских игровых зон с ограничением заполняемости 50%.

Ограничение по рассадке в зонах фудкорта.

Введены ограничения на посещение ТЦ несовершеннолетними без сопровождения взрослых.

Посещение ТЦ только при наличии QR-кода вакцинированного, переболевшего.

Разрешена работа компьютерных клубов при условии заполняемости не более 50% и наличии у посетителей QR-кода, отрицательного ПЦР-теста или справки о перенесенном заболевании .

Приостановлено оказание концертно-зрелищных услуг частными организациями.

Деятельность кинотеатров, театров, библиотек с заполняемостью в 50% с представлением гражданами старше 18 лет QR-кода вакцинированного, переболевшего.

Приостановлена деятельность банкетных залов и ночных клубов с 30 октября по 7 ноября включительно.

Для посещения мероприятий требуется наличие QR-кода, ПЦР теста, а также документа, удостоверяющего личность.

Заполняемость организаций отдыха детей и их оздоровления стационарного типа 75%.

Заселяться в гостиницы могут только имеющие сертификат о вакцинации, справку переболевшего, отрицательный ПЦР тест.

Введен масочный режим и социальное дистанцирование в общественном транспорте.

Ограничение загрузки парикмахерских, спа-салонов, салонов красоты, маникюрных салонов, массажных салонов, соляриев, бань, саун не более 50%.

Работа бассейнов, фитнес-залов, оказание услуг в закрытых спортивных сооружениях, физкультурно-спортивных комплексах, открытых термальных бассейнов с 30 октября по 7 ноября 2021 года включительно осуществляется по QR-коду.

Предоставление государственных услуг с 30 октября по 7 ноября 2021 года включительно будет осуществляться в электронном виде.

Введена обязательная вакцинация для сфер: госслужба, услуги населению, образование, здравоохранение, транспорт, туризм и гостиничный бизнес, культура, спорт.

Республика Алтай, коллективный иммунитет — 49,2% (на 3 ноября)

Введен масочно-перчаточный режим.

Введен запрет на работу заведений общепита с 0:00 до 08:00.

Посещение заведений только с QR-кодом, подтверждающим прохождение вакцинации, сертификатом, ПЦР, справкой.

Перенос всех запланированных массовых мероприятий на более поздние даты или проведение их в формате онлайн, за исключением мероприятий, организуемых органами местного самоуправления при заявленной численности до 50 человек.

Оказание услуг театров, кинотеатров (кинозалов) возможно при соблюдении заполняемости залов не более 50%.

Допуск граждан в государственные и муниципальные учреждения культуры при предъявлении QR-кода, подтверждающего прохождение вакцинации, сертификата, ПЦР, справки.

Допуск граждан на туристические базы и иные коллективные средства размещения при предъявлении QR-кода, подтверждающего прохождение вакцинации, сертификата, ПЦР, справки.

Введен масочный режим в общественном транспорте.

Допуск граждан на спортивные объекты, в плавательные бассейны, фитнес-центры, аквапарки осуществляется при предъявлении QR-кода, подтверждающего прохождение вакцинации, сертификата, ПЦР, справки.

Ограничен личный прием граждан в органах исполнительной власти и местного самоуправления.

Гражданам, посещавшим другие регионы в РФ и за ее пределами, при возвращении в регион необходимо:

—сообщать о своем возвращении в РФ, по номеру телефона круглосуточной горячей линии 122;

— обеспечить свою самоизоляцию на дому на 14 дней со дня возвращения в Российскую Федерацию.

Введен удаленный режим работы для лиц старше 60 лет.

Введена обязательная вакцинация для сотрудников ряда социально значимых сфер.

По материалам сайта стоп.коронавирус.рф