Россиянам не советуют сдавать свои биометрические данные

Президент группы InfoWatch Наталья Касперская посоветовала россиянам не сдавать биометрические данные и «не вестись на удобство», такой совет она дала в интервью РИА Новости.

— Моя личная рекомендация: ни в коем случае не сдавать биометрические данные, не вестись на удобство. Их практически с гарантией украдут, продадут, сольют. Давайте нам сначала объяснят, как эти данные планируется защищать, в том числе от своих сотрудников. При этом мне лично непонятно, а зачем вообще нужно использование биометрию? — сказала Касперская.

Она отметила, что при внедрении биометрии главная опасность заключается в том, что мы пока не умеем защищать и верифицировать эти данные.

— Граждане сдают отпечатки пальцев и фото лиц, их лица снимают без их ведома и согласия на улицах, на транспорте, в офисах и торговых центрах, а потом такую информацию может кто-то слить, украсть, перехватить и использовать, например, в крупных сделках с недвижимостью, при управлении счетом в банке, при проходе на закрытые объекты и тому подобном, — сообщила Касперская.

Сбор биометрии через Единую биометрическую систему (ЕБС) осуществляют банки, к началу 2020 года в системе было 160 тыс. слепков. В этом году Минцифры предложило расширить сферы применения ЕБС, включив в них пропуск в здания и аутентификацию таксистов. Коммерческие системы биометрии также применяются в фитнес- и телеком-индустриях. Ранее госпожа Касперская уже заявляла об опасности использования биометрии: по ее словам, утечки зачастую происходят изнутри, поэтому не так важно, насколько они защищены от взлома извне.