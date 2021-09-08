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Россияне получат доступ к своей электронной медицинской карте на портале «Госуслуги»

  • 08/09/2021, 18:07
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В ней будут доступны рецепты, результаты анализов и обследований.

Организация диспансерного наблюдения за здоровьем людей с хроническими заболеваниями планирует ввести телемедицинские сервисы и технологии, сообщил  ГЛАС.ru  глава Министерства цифрового развития Максут Шадаев.

Получить доступ к медицинским картам можно через портал «Госуслуги».

— Россияне получат доступ к своей электронной медицинской карте. В ней будут доступны рецепты, результаты анализов, обследований. Сделать это можно будет через «Госуслуги», — сообщил министр.

Максут Шадаев заявил, что организация по диспансерному наблюдению больных с хроническими заболеваниями намеревается ввести телемедицинские технологии и сервисы. В их числе и российские цифровые медицинские датчики наблюдения за состоянием здоровья.

Министерством цифрового развития подготовлен план мероприятий, который ориентирован на внедрение российских решений для IT-отрасли в социальную сферу экономики.

Единый портал государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ) — портал «Госуслуг». Это федеральная государственная информационная система. Она обеспечивает гражданам, предпринимателям и юридическим лицам доступ к сведениям о государственных и муниципальных учреждениях и оказываемых ими электронных услугах.

Фото: pixabay.com автор: mohamed_hassan

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Рубрики :

Регионы: Россия

Теги :

электронная медкарта
Минцифры РФ
Госуслуги


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