Россияне получат доступ к своей электронной медицинской карте на портале «Госуслуги»

Организация диспансерного наблюдения за здоровьем людей с хроническими заболеваниями планирует ввести телемедицинские сервисы и технологии, сообщил ГЛАС.ru глава Министерства цифрового развития Максут Шадаев.

Получить доступ к медицинским картам можно через портал «Госуслуги».

— Россияне получат доступ к своей электронной медицинской карте. В ней будут доступны рецепты, результаты анализов, обследований. Сделать это можно будет через «Госуслуги», — сообщил министр.

Максут Шадаев заявил, что организация по диспансерному наблюдению больных с хроническими заболеваниями намеревается ввести телемедицинские технологии и сервисы. В их числе и российские цифровые медицинские датчики наблюдения за состоянием здоровья.

Министерством цифрового развития подготовлен план мероприятий, который ориентирован на внедрение российских решений для IT-отрасли в социальную сферу экономики.

Единый портал государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ) — портал «Госуслуг». Это федеральная государственная информационная система. Она обеспечивает гражданам, предпринимателям и юридическим лицам доступ к сведениям о государственных и муниципальных учреждениях и оказываемых ими электронных услугах.